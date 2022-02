Kunst abseits von Strömungen in St. Peter

Der St. Pöltner Künstler Florian Nährer, der die mächtigen Getreidesilos der Rosenfellner Mühle mit seinem farbigen Konzept zu einer imposanten Landmarke gestaltete, indem er die Silos in viele bunte Farben hüllte, zeigte bei einem Kunstmeeting in St. Peter diverse Werkblöcke.

Die Bilderserie „New Order“, die sich durch ein reduziertes Formvokabular und eine bunte Farbpalette auszeichnet, stieß bei den Kunstinteressierten auf besonderes Interesse. Nährers Kunstauffassung fußt auf einem rein geistigen, theoretischen Ansatz, der seine Formbildung in Objekten und Malerei bestimmt.

Die so entstandene Kunst kümmert sich weder um Kunstströmungen und Moden, sie bedient nicht die Erwartung des Betrachters und stellt nicht mehr dar, als sie ist: das Produkt eines geistigen Prozesses. Die mit Acryl bemalten Holzplatten zeigen unterschiedlich breite Streifen oder unregelmäßige Vielecke. Die Arbeiten beschäftigen mit dem weiten Feld der „Beziehungen“ und der „Grenzen“. Jedes Farbfeld grenzt sich vom anderen ab und geht in eine Beziehung zu den Nachbarfeldern. So gesehen, sind den Bildern auch eine gesellschaftliche Relevanz eingeschrieben.

Im Gespräch mit dem Künstler Florian Nährer, der auch als Kunsterzieher tätig ist, wurden auch philosophische Zugangsweisen eröffnet.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden