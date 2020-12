Der Ennsdorfer Bahnhof ist in die Jahre gekommen und soll für die Pendler wieder attraktiver gemacht werden. Die Erneuerung beziehungsweise Sanierung umfasst gleich mehrere Bereiche. Neben der Errichtung einer Beleuchtung der Park&Ride-Anlage gibt es auch Pläne für den Bahnsteig 1 Richtung Wien und die Bike&Ride-Station.

Die Sanierung der Bike&Ride-Anlage hätte eigentlich schon im heurigen Jahr über die Bühne gehen sollen, hat sich coronabedingt aber verzögert. „Das soll jetzt nächstes Jahr umgesetzt werden“, verrät Bürgermeister Daniel Lachmayr die Pläne der ÖBB. In Zukunft soll man beim Ennsdorfer Bahnhof sein Rad sicher abstellen können. Das war bisher nur bedingt möglich. „Derzeit haben wir noch alte Radständer, in die neue Räder mit breiten Reifen gar nicht hineinpassen“, schildert der Ortschef. Auch überdachte Parkflächen für E-Bikes sollen entstehen.

Ein längerfristiges Projekt ist die Sanierung des Bahnsteigs. „Es kann sein, dass das erst in zwei bis drei Jahren passiert“, informiert Lachmayr. Der Bahnsteig allein wäre zwar schnell saniert, aber der Gemeinde war es ein großes Anliegen, dass der Bahnsteig im Zuge dieser Arbeiten auch gleich barrierefrei gemacht wird. „Das Ganze ist noch in Planung. Die ÖBB arbeiten unsere Wünsche noch in die Pläne ein“, erklärt der Bürgermeister.

Derzeit ist der Bahnsteig Richtung Wien nur über Stufen und über einen Privatweg erreichbar. „Das ist eine unzufriedenstellende Lösung, die wir seit Jahrzehnten haben“, wünscht sich Daniel Lachmayr eine Verbesserung der Situation. Für eine barrierefreie Lösung benötigt man jedenfalls Fremdgrund. Ob Kosten auf die Gemeinde zukommen, kann Lachmayr noch nicht genau sagen: „Die Bahnsteigsanierung ist eine reine ÖBB-Sache. Ob es beim barriefreien Zugang einen Kostenbeitrag der Gemeinde geben muss, ist noch nicht klar.“