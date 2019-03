„Ein System dieser Art, also eine Klassendurchmischung von Volksschule und Mittelschule, gibt es meines Wissens in ganz Niederösterreich noch nicht“, so die Direktorin der Neuen Mittelschule Schubertviertel, Susanna Stiftner. Seit zwei Jahren wird hier an einer schulübergreifenden Unterrichtsform gearbeitet. Ab Herbst könnte die Mehrstufenklasse bereits starten.

Die Anmeldezeit für das kommende Schuljahr 2019/2020 ist abgelaufen, ein großer Schritt Richtung Projekt Mehrstufenklasse wurde getan: „Das Ziel wären acht Schüler der vierten Klasse Volksschule und acht Schüler der ersten Klasse Mittelschule zu haben. Von der fünften Schulstufe gab es schon ausreichend Anmeldungen“, freut sich Direktorin Susanna Stiftner und fügt hinzu, „Jetzt müssen wir nur noch mit Volksschulen des Schulsprengels reden, ob es dort Interesse an einer Kooperation gibt.“

In einer Mehrstufenklasse werden Schüler mehrerer Schulstufen in einer Klasse unterrichtet. An der NMS Schubertviertel sollen auf lange Sicht zwei mehrstufige Klassen entstehen (siehe weiter unten), die in einem 2-Lehrersystem betreut werden. Ziel ist es, die Individualität, Selbstständigkeit oder auch die sozialen Kompetenzen und die Kreativität der Kinder zu fördern.

Planungsarbeiten laufen auf Hochtouren

Passend dazu werden die Lehrkräfte potenzialfokussiert unterrichten. „Es ist ein langfristiger Prozess. Was die potenzialfokussierte Pädagogik betrifft, haben einige Lehrpersonen schon vor drei Jahren erste Gehversuche in dieser Richtung gemacht. Dafür haben sie auch eine spezielle Ausbildung abgeschlossen“, so Stiftner. Das Lehrerteam arbeitet derzeit einen langfristigen Lehrplan aus. Gewisse Unterrichtsgegenstände, wie Deutsch, Mathematik oder der Turnunterricht, werden in der Mehrstufenklasse gemeinsam unterrichtet.

Bei Bedarf können die Schüler getrennt werden oder auf freiwilliger Basis mitmachen – das trifft etwa auf den Informatikunterricht oder die Schwimmkurse zu. Die Unterrichtsinhalte werden eigenständig von den Kindern in ihrem individuellen Tempo erarbeitet. Die Schüler übernehmen selbst Verantwortung für ihren Lernfortschritt, wobei in Einzelgesprächen mit den Lehrern über „Gelingendes“ und „Noch nicht Gelingendes“ reflektiert wird. Zudem gibt es Rahmenbedingungen wie „Flüstern beim Lernen“.

„Wir arbeiten hier an einer Spitzensache und sowohl Eltern als auch Kinder freuen sich schon. Ohne das Engagement der Lehrkräfte wäre dieses System allerdings nicht möglich“, freut sich die Direktorin auf das kommende Schuljahr.