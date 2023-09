Menschenrettung Weistrach: Traktor stürzte um, Lenker wurde eingeklemmt

Der T raktor kippte um und klemmte den Fahrer ein. Die Feuerwehren St. Peter in der Au und Weistrach konnten ihn rasch befreien. Foto: Feuerwehr

Z u einer Traktorbergung mit Menschenrettung wurden die Feuerwehren St. Peter in der Au und Weistrach am Samstagvormittag an der Weistracher Straße alarmiert. Die Zugmaschine war in einem Maisfeld umgestürzt und der Lenker eingeklemmt.

Foto: Feuerwehr Die Einsatzkräfte hoben das Fahrzeug mittels Hebekissen, Holzunterbau und hydraulischem Rettungsgerät an und konnten die Person somit befreien. Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber Christophorus 15 abtransportiert. Dank der guten Zusammenarbeit zwischen den Rettungsorganisationen konnte die Rettung innerhalb kürzester Zeit professionell durchgeführt werden.