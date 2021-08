Es ist ein Großauftrag, den die börsennotierte Cleen Energy AG an Land gezogen hat. Das Haager Unternehmen und die FAM Ganz Green Energy Systems Installation mit Sitz in Dubai haben eine Kooperation für die Entwicklung und den Betrieb von Photovoltaikanlagen vereinbart. Die Kooperation wurde vorerst auf eine Dauer von zwei Jahren abgeschlossen, das angestrebte Projektvolumen umfasst 40 bis 80 Millionen US-Dollar (34 bis 68 Millionen Euro).

Die FAM Ganz Gruppe ist ein Zusammenschluss des international tätigen Immobilienentwicklers FAM Holding aus Dubai und der Ganz Unternehmensgruppe aus Ungarn, die als Umsetzungspartner für die Errichtung von Photovoltaikanlagen mit lokalen Ressourcen in Dubai fungiert. „Die Kooperation ist über einen Partner in Deutschland zustande gekommen, der für uns für internationale Projekte zuständig ist. Er hat uns der FAM Gruppe vorgestellt. Und europäische Expertise ist in Dubai gerne gesehen“, schildert Cleen Energy CEO Lukas Scherzenlehner, wie es zu dem Millionendeal kam.

Cleen Energy wird bei den gemeinsamen Projekten als Projektentwickler und langfristiger Betreiber auftreten. „Die ersten Projekte werden gerade evaluiert. Wir werden dann über Jahre mit einer Mannschaft vor Ort sein und ein Büro in Dubai aufbauen“, erklärt Scherzenlehner. Montiert werden die Photovoltaikanlagen auf Dächern von Lagerhallen, Firmen und Industriegebäuden.

Ein enormes Einsparpotenzial und die hohe Anzahl an Sonnenstunden in Dubai sind die Hauptgründe für dieses Engagement der Cleen Energy AG. „70 Prozent mehr Sonnenstunden als bei uns. Da erwarten wir uns schon langfristige Erlöse“, betont Scherzenlehner.

Den Kunden werden die Photovoltaikanlagen nämlich im Contracting-Modell zur Verfügung gestellt. Dabei übernimmt das Haager Unternehmen die anfängliche Finanzierung der Anlagen sowie die Kosten für den Betrieb und erhält dadurch langfristig planbare Erträge über die gesamte Vertragslaufzeit, die in Dubai 20 Jahre beträgt.

Mit der Entwicklung der ersten gemeinsamen Projekte soll bereits im Herbst gestartet werden. Zuvor wird man mit Banken noch Konzepte für die Finanzierungsstruktur erarbeiten.