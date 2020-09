Die Ochsner Wärmepumpen GmbH mit Sitz in Haag hat sich den Ruf als weltweiter Technologieführer in der Wärmepumpenbranche erarbeitet. In den letzten fünf Jahren ist das Unternehmen um 69 Prozent gewachsen und hat heute eine Exportquote von 80 Prozent. Kein Wunder also, dass das bestehende Werk für die notwendigen Stückzahlen nicht mehr groß genug ist.

Daher investiert das Familienunternehmen einen „niedrigen zweistelligen Millionenbetrag“ in den Ausbau, wie der geschäftsführende Gesellschafter Karl Ochsner beim Spatenstich am Montag erklärte. Es handle sich dabei um das „größte Investment in der bisherigen Unternehmensgeschichte“.

„Wollen im Sommer bereits mit vollem Betrieb starten“

Errichtet werden eine neue Lager-Logistik-Halle und eine Produktionshalle für bis zu drei komplette Wärmepumpen-Montagelinien. „Wir werden die Effizienz der Produktion noch einmal deutlich steigern und damit nicht nur das Volumen erhöhen, sondern auch die Lieferzeiten verkürzen“, betonte Ochsner.

Vogl Hausherr Karl Ochsner führte Landesrat Jochen Danninger vor dem Spatenstich noch durch das Unternehmen.

Durch das neue Automatisierungskonzept kann die Produktion im Einschichtbetrieb von derzeit rund 10.000 auf bis zu 20.000 Wärmepumpen pro Jahr ausgeweitet werden. Die Inbetriebnahme der neuen Hallen ist bereits für nächstes Jahr geplant. „Im Sommer wollen wir bereits mit dem vollen Betrieb starten“, konkretisierte Geschäftsführer Marco Schäfer den Zeitplan.

Dass Ochsner in den Standort Haag investiert, freut auch Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. „Gerade jetzt sind Investitionen in unseren Wirtschaftsstandort von großer Bedeutung. Vor diesem Hintergrund hat dieser Spatenstich ganz besondere Signalwirkung“, dankte er Karl Ochsner für das Investment, das zusätzliche Wertschöpfung und Arbeitsplätze in NÖ schafft.

Zu klein geworden ist auch das Verwaltungsgebäude. Deshalb wird Ochsner voraussichtlich 2022/23 in den Ausbau des Bürogebäudes nochmals einen Millionenbetrag investieren.