Übung in Weistrach: Kindergarten in vier Minuten evakuiert

Acht Mitglieder der FF Weistrach besuchten vor Kurzem alle fünf Gruppen des Kindergartens Weistrach, um eine Übung durchzuführen. Dabei wurden den Kindern auch wichtige Verhaltensregeln vermittelt wie etwa, dass man sich bei Gefahr nicht verstecken soll, sondern unverzüglich die Eltern, Nachbarn oder andere Erwachsene informiert und anschließend vor dem Gebäude auf die Feuerwehr wartet.

Damit sich die Kinder an den Anblick eines Atemschutzgeräteträgers gewöhnen können, rüstete sich bei der Übung ein Mitglied vor den Kindern mit dem schweren Atemschutzgerät aus. „Dabei wurde in behutsamer Art vermittelt, dass man sich nicht fürchten muss“, erklärt der Übungsverantwortliche Gregor Payrleitner. Die ganz mutigen Kinder ließen sich anschließend sogar vom Atemschutzgeräteträger tragen. Danach ging es mit jeder Gruppe zur Besichtigung der Feuerwehrfahrzeuge. Nachdem alle Kinder und Betreuer wieder in den Gruppen waren, wurde mit der Handsirene ein Räumungsalarm eingeleitet. Äußerst ruhig und vorbildlich evakuierte das Personal alle Kinder und meldete nach nur vier Minuten dem Einsatzleiter die Vollzähligkeit, so Payrleitner. Als kleines Dankeschön bekam jedes Kind ein Mal- und Rätselheft.

