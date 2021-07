Eigentlich hätte die Mitgliederversammlung der Feuerwehr Behamberg am Dreikönigstag stattfinden sollen. Corona-bedingt fand damals nur die Neuwahl statt, bei der Josef Hirtenlehner als Kommandant bestätigt wurde und Simon Rettensteiner als neuer Kommandant-Stellvertreter gewählt wurde. Markus Auinger wurde zum Verwalter ernannt.

Am Freitag fand nun die aktuelle Mitgliederversammlung statt, bei der mit Thomas Lehbrunner ein zweiter Kommandant-Stellvertreter gewählt wurde. Er bekam 44 von 45 Stimmen. Die Jugendlichen Jakob Weixlbaumer, Victoria Pferzinger und Benjamin Fuchshuber wurden in den Aktivstand übernommen. Weiters wurden auch Ehrungen und Auszeichnungen an drei Personen durchgeführt, die beim Umbau des Feuerwehrhauses diverse Arbeitsbereiche organisierten.

Auszeichnungen für Florianis

Manfred Fuchshuber und Simon Rettensteiner erhielten die Auszeichnung 3. Klasse des NÖLFVB, Bernhard Holzer erhielt die Auszeichnung 2. Klasse. Jakob Holzer wurde zum Zeugmeister ernannt und Christine Ratzberger zu seiner Gehilfin. Gerald Wimmer wurde zum Oberlöschmeister befördert. Ein Jahresrückblick von Kommandant Hirtenlehner, Grußworte von Bürgermeister Karl Josef Stegh und Vizebürgermeister Johann Reitbauer rundeten das Programm ab.