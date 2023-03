Neuer Einsatzleiter in der Caritas Sozialstation St. Valentin

„Ich habe in Gesprächen mit Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem Haager Seniorenzentrum immer wieder gehört, dass es zwar sehr schön sei im Heim, man aber am liebsten doch in den vertrauten vier Wänden zu Hause bleiben würde, wenn es denn möglich wäre. In der Hauskrankenpflege kann ich nun einen Beitrag leisten, dass pflegebedürftige Menschen möglichst lange selbstständig und selbstbestimmt in ihrer vertrauten Wohnumgebung leben können“, erklärt der neue Einsatzleiter Christian Stubauer.

Der diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger mit Masterabschluss in Sozialmanagement vereint sowohl fachliche Kompetenz als auch betriebswirtschaftliches Know-how mit langjähriger Führungserfahrung. „Christian Stubauer ist für unser Team eine Bereicherung und wir freuen uns, dass eine so erfahrene Führungskraft aus dem Gesundheitsbereich für die Leitung unserer Sozialstation gewonnen werden konnte“, zeigen sich Regionalleiter Markus Lurger und Pflegeleiterin Birgit Rass über die Verstärkung im Team der Region Mostviertel West erfreut.

Willkommen geheißen in der neuen Funktion wurde Stubauer auch seitens der Bereichsleitung für Familie und Pflege, Karin Thallauer, sowie der Pflegedienstleitung Andrea Harm. „Wir wünschen Christian Stubauer viel Erfolg, viele schöne Erfahrungen sowie berufliche Erfüllung in dieser wichtigen Aufgabe.“

Die Sozialstation St. Valentin ist mit ihren 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der jüngste Standort im westlichen Mostviertel. Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf die Gemeinden St. Valentin, Haidershofen, St. Pantaleon-Erla, Ernsthofen und Behamberg.

Workshop für pflegende Angehörige

Aktuell veranstaltet die Sozialstation in Kooperation mit der Pfarrcaritas einen dreiteiligen Workshop für pflegende Angehörige zum Thema „Pflege zu Hause“. In drei Abendveranstaltungen (30. März / 13. April und 27. April jeweils ab 19 Uhr) können sich pflegende Angehörige die wichtigsten Grundkenntnisse in der Pflege aneignen. Das Themenspektrum reicht von Alltagspflege über das Erkennen von Risiken im Wohnumfeld bis hin zu Mobilisation und rückenschonendem Arbeiten. Nähere Infos gibt es bei der Sozialstation St. Valentin unter 0676/83844 239.

