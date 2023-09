Westwinkel-Gemeinden setzen ein Zeichen bei Verkehr und Mobilität

Bei der Aktion wird europaweit zu mehr Umweltschutz und Tauglichkeit des öffentlichen Verkehrsnetzes aufgerufen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem betrieblichen Mobilitätsmanagement, um Arbeitswege nachhaltiger und bewegungsaktiver zu gestalten. Jede Region, Stadt, Gemeinde, Pfarre usw. ist eingeladen, sich mit Programmpunkten und Veranstaltungen zu beteiligen. Diesem Aufruf sind auch fünf Gemeinden aus dem NÖ-/OÖ-Grenzgebiet nachgekommen. Im Zuge der neu geplanten Donaubrücke in Mauthausen wurde ja im Auftrag der Gemeinden Enns, Ennsdorf, St. Valentin sowie St. Pantaleon-Erla und Mauthausen mit fachlicher und finanzieller Unterstützung der Länder NÖ und ÖO projektbegleitend ein Verkehrskonzept für diese Region erstellt. Ein Ergebnis war dabei, im Zuge der Mobilitätswoche gemeinde- und bundesländerübergreifende Events zu veranstalten, die bei der Bevölkerung zur Bewusstseinsbildung beitragen sollen.

Einige Programmpunkte wie beispielsweise das „Mitradln“ oder den „Radlreparaturtag“ gab es bereits und diese wurden nun in die Mobilitätswoche integriert. Am Samstag, 16. September, findet in Ennsdorf eben dieser „Radlreparaturtag“ satt. Außerdem veranstaltet man das „Sternradeln“ nach Linz. Die ganze Woche hindurch werden in Kooperation mit Schulen Straßen in Enns und St. Pantaleon-Erla bemalt. Zudem findet am Sonntag, 17. September, die EMW-Wanderung in Enns statt. Am 20. September wird dann die neue Buslinie 616, welche die Gemeinden Enns, Ennsdorf, St. Pantaleon-Erla und St. Valentin verbindet, eröffnet. Hierbei nehmen die Bürgermeister der drei niederösterreichischen Gemeinden bei einer Testfahrt teil, die in St. Valentin beginnt und werden am Ziel vom Ennser Bürgermeister in dessen Stadt empfangen. In Sachen Radreparatur findet am 21. September diesmal in St. Valentin ein Workshop statt. Der Freitag, 22. September, steht ganz im Zeichen „Autofreier Tag“. Es findet das Mobilitätsfest in Enns statt und die Radlobby veranstaltet in St. Pantaleon-Erla, St. Valentin sowie Ernsthofen das „Radeln lohnt sich“. Den krönenden Abschluss dieser Woche macht schließlich am Samstag das „Mitradln“ nach Haag. Dabei fahren 14 Gemeinden per Fahrrad zum Hansbauern nach Haag, wo um 15 Uhr Treffpunkt ist. Dort werden zudem um 15.30 Gutscheine im Wert von 50 Euro verlost. Das „Mitradln“ ist eine Aktion der Kleinregion Mostviertel Ursprung.