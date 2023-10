Kindergartenzubau in Weistrach offiziell eröffnet

Weil der bestehende Kindergarten zu klein wurde, hat sich die Gemeinde Weistrach im Vorjahr zu einem Zubau entschlossen. Die größere Anzahl an Kindern ist nicht zuletzt eine Folge der regen Siedlungstätigkeit in den letzten Jahren. „Ich weiß, dass es daran auch Kritik gibt, aber es sind lauter liebe Leute zu uns gekommen, die sich eingliedern wollen. Und der Kindergarten ist dafür oft der Startschuss“, betonte Bürgermeister Erwin Pittersberger am Freitagvormittag in seiner Begrüßungsansprache bei der offiziellen Eröffnung des Kindergartens. Gerade Kinder hätten keine Scheu davor, Kontakte zu knüpfen, was für Erwachsene oft gar nicht so einfach sei.

Dem Ortschef war es wichtig, für die Kinder und die Betreuerinnen ein Haus zur Verfügung zu stellen „wo alles passt. Und das ist uns gelungen.“ Beim Land bedankte sich Pittersberger für die finanzielle Unterstützung. Insgesamt kostet der Zubau 2,8 Millionen Euro, die Gemeinde muss davon rund 1,5 Millionen stemmen. Der Bürgermeister lobte auch Pittersberger lobte auch die Baufirmen und das Kindergartenteam, für die gute Arbeit und Koordination während der Bauphase.

Trotz Zubaus wurde auch der Garten größer

Kindergartenleiterin Eva Maria Pfaffenbichler dankte für das schöne Haus „in dem wir unsere Arbeit noch ein wenig besser machen können.“ Ein spezielles Lob hatte sie für den Bürgermeister, weil er es geschafft habe, dass trotz Zubau auch noch der Garten größer geworden sei - ein Grundankauf der Gemeinde machte das möglich. Ihrem Team dankte sie ebenfalls für den großartigen Einsatz in den letzten Monaten.

Für Landtagspräsident Karl Wilfing wurde in Weistrach „ein besonders Fest gefeiert, weil wir den Kindergarten zukunftsfit gemacht haben.“ Der ÖVP-Politiker verwies nochmals auf die Kindergartenoffensive des Landes, die vorsehe, dass es schon ab heuer eine kostenlose Vormittagsbetreuung für alle unter 6-Jährigen gebe, ab 2024 der Kindergarten auch für Zweijährige geöffnet und eine flächendeckende leistbare Nachmittagsbetreuung angeboten werde. „Der Kindergarten ist eine sehr wichtige Einrichtung, weil hier die Kinder lernen, dass man auch manchmal zurückstecken muss und dass die Freiheit des einzelnen bei der Freiheit des anderen seine Grenze findet“, sagte Wilfing. Die Kindergärten sollen vor allem aber auch den Eltern helfen, Beruf und Familie harmonisch zu gestalten.

Derzeit gibt es 1592 Kindergarteneinrichtungen im Land NÖ. In den Ausbau werden in den kommenden Jahren 750 Millionen investiert und natürlich wird auch das Personal entsprechend aufgestockt. „Heuer haben wir 573 Kindergartenpädagoginnen angestellt, fast doppelt so viele, wie im Jahr zuvor“, berichtet Wilfing.

Gemeinsam mit den Kindern eröffnete der Landtagspräsident dann den Kindergarten und Pfarrer Krystian Lubinski segnete das Haus. Aufgelockert wurde der Festakt durch schwungvolle Gesangseinlagen der Kinder.

Der Zubau beinhaltet zwei Gruppen, einen Bewegungsraum und einen Multifunktionsraum, der später einmal auch für eine Tagesbetreuung genutzt werden könnte.