Umspannwerk Ernsthofen wird fit gemacht für die Energiezukunft

Das Umspannwerk Ernsthofen ist eines der größten und für die österreichische Stromversorgung wichtigsten im Netz der APG. „Das Umspannwerk Ernsthofen ist die energiewirtschaftliche Verbindung zwischen Niederösterreich und Oberösterreich, und gerade der Großraum Linz ist eine zentrale Region für die österreichische Wirtschaft und Industrie. Auch der überregionale Transport von überschüssiger Windenergie aus dem Osten Österreichs zu den Pumpspeicherkraftwerken in den Alpen läuft über diese Strominfrastruktur. Darüber hinaus ist dieser Kapazitätsbedarf an Strom auch durch die zunehmende Elektrifizierung aller anderen Sektoren von höchster Priorität“, erklärt Christoph Schuh, Unternehmenssprecher der APG.

Modernisierung der 110-kV-Anlage abgeschlossen

Aufgrund der langen Betriebsdauer seit den 1940er-Jahren ist eine umfassende Modernisierung der 110-kV- und 220-kV-Schaltanlagen notwendig, um die sichere Stromversorgung in der Region auch für nächste Generationen zu gewährleisten und den Anforderungen der Energiezukunft gerecht zu werden. Die Modernisierung der 110-kV-Anlage startete 2017 und wurde Ende 2022 abgeschlossen. Hierfür investierte die APG allein 50 Millionen Euro. Aktuell laufen die Bauvorbereitungen für die Generalerneuerung der 220-kV-Schaltanlage, in welche die APG rund 100 Millionen Euro investiert.

Drei neue Großtransformatoren

Durch den Einsatz aufwendiger Hochspannungsprovisorien bleibt die Stromversorgung auch während der Umbauarbeiten durchgehend gewährleistet. „Allein dieser Anlagenteil zieht sich über eine Fläche von 71.000 Quadratmetern, das entspricht in etwa zehn Fußballfeldern. Zusätzlich werden rund 22.000 Quadratmeter für die Errichtung für Provisorien, Containerdorf und Lagerplätze benötigt“, beschreibt Jürgen Pilgerstorfer, Projektleiter der APG, die Dimensionen des Projekts. Bis zur Fertigstellung 2029 werden auch drei neue 220/110-kV-Großtransformatoren im Umspannwerk Ernsthofen errichtet. Der erste ging im Sommer 2022 in Betrieb. In Summe sorgen nach Projektende zehn dieser leistungsstarken Transformatoren für eine sichere Stromversorgung in der Region und ganz Österreich.

Durch den Einsatz aufwendiger Hochspannungsprovisorien bleibt die Stromversorgung auch während der Umbauarbeiten durchgehend gewährleistet. Foto: Thomas Lettner

Stahl wird mit Zug transportiert

Insgesamt werden für das Projekt rund 30.000 Kubikmeter Beton, 110.000 Kubikmeter Erdbewegung und 1.400 Tonnen Stahl benötigt. Bisher wurden die Stahlmengen per Lkw transportiert, was ineffizient war und die Umwelt mit hohen CO2-Emissionen belastete. Dadurch, dass das Umspannwerk Ernsthofen einen Gleisanschluss besitzt, wurde nun der Antransport erstmals mittels Zuges durchgeführt. Dadurch konnten weitaus höhere Mengen Stahl auf einmal transportiert und gleichzeitig die CO2-Emissionen deutlich reduziert werden. In den kommenden Jahren werden noch drei weitere Stahllieferungen mit insgesamt rund 1.400 Tonnen Stahl ins Umspannwerk Ernsthofen per Zug durchgeführt.