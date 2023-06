Autor Tim Eckhaus schreibt seinen ersten packenden Mostviertel-Krimi

NÖN: Sie haben bisher hauptsächlich romantische Komödien und Kurzgeschichten veröffentlicht. Wie kam es dazu, dass sie nun mit „Most und Mord“ einen Krimi geschrieben haben?

Eckhaus: Abwechslung beim Schreiben ist mir wichtig, da bleibt man als Autor frisch. Nach drei heiteren Romanen (beim letzten ging es zum Beispiel um einen turbulenten Familienurlaub am Wörthersee) wollte ich nun einmal ins spannende Fach wechseln, hatte einfach Lust dazu. Krimis haben mich immer fasziniert. Besonders auch mag ich Krimis, die am Land in einer schönen Region spielen, und nicht zu blutig sind. Aus diesem Wunsch heraus, was Neues zu probieren, haben sich meine Literaturagentin und ich zusammengesetzt und überlegt, was wir machen könnten. Dann haben wir das Mostviertel-Projekt dem Emons Verlag, einem Spezialisten für Regionalkrimis, vorgestellt. Die waren dort gleich begeistert.

NÖN: Sie sind eigentlich Steirer. Warum haben Sie die Handlung von „Most und Mord“ im Mostviertel angesetzt?

Eckhaus: Das Mostviertel war für mich immer schon eine der schönsten Regionen Österreichs. Einfach traumhaft, etwa die Birnbaumblüte. Besonders fasziniert mich der Kontrast von grünen Ebenen und Hügeln Richtung Norden, und der alpine, schroffere Charakter Richtung Süden, zur steirischen Grenze hin. Da unsere Bundesländer aneinandergrenzen, bin ich als Grazer also gar nicht weit weg, fühle mich dem Mostviertel auch nahe. Österreich ist ja nicht groß. Vielleicht ist es ja hinsichtlich des Schreibens sogar ein kleiner Vorteil, nicht im Mostviertel selbst zu wohnen, denn man hat aus etwas Abstand einen unvoreingenommenen Blick auf Land und Leute, die ich sehr mag.

NÖN: Haben Sie das Mostviertel zu Recherchezwecken besucht und vor Ort recherchiert?

Eckhaus: Ich habe Verwandte in Niederösterreich und meine Mutter stammt von dort, daher kenne ich das Bundesland sehr gut. Speziell zum Mostviertel habe ich sehr viel recherchiert, auch bezüglich der Birnbäume und der Mostproduktion, die wirklich komplex und faszinierend ist. Interessant ist auch, dass der Most, finde ich, in den letzten Jahren eine enorme Aufwertung erfahren hat - er steht im guten Ruf und in der Hochwertigkeit einem feinen Wein in nichts mehr nach. Auch in Graz etwa wird der großartige Most aus dem Mostviertel in den schönen Flaschen und mit den wunderbaren Etiketten sehr geschätzt.

NÖN: Was können Sie zur Handlung sagen? Basiert sie teilweise auf eigenen Erlebnissen?

Eckhaus: Es ist eine rein fiktionale Geschichte, aber behandelt Themen, die wohl jeder kennt, vor allem die nicht immer einfachen zwischenmenschlichen Dynamiken in einer kleinen Dorfgemeinschaft. Ohne zu viel verraten zu wollen, besonders auch nicht das Ende natürlich, kann ich sagen, dass lange verdeckte Geheimnisse eine große Rolle spielen. Der Mordfall bringt in dem kleinen Ort Waidingen im Mostviertel einiges ins Rollen. Es geht auch viel um Außenseitertum, und was man tun kann, wenn man einer Tat beschuldigt wird, die man nicht begangen hat. Betroffen sind der Koch Leo und die Naturheilerin Zofia, die gemeinsam ihre Unschuld im Mordfall beweisen müssen und notgedrungen zu ermitteln beginnen.

NÖN: Kommen im Buch Klischees vor bzw. haben Sie diese bewusst eingesetzt?

Eckhaus: Letztlich beurteilen das ja immer die Leserinnen und Leser. Aber ich hoffe, einen spannenden Krimi geschrieben und unbeabsichtigte Klischees vermieden zu haben. Manchmal werden Situationen zur Auflockerung mit leichter satirischer Note und vielleicht etwas Überzeichnung dargestellt, mit subtilem Witz, wie er ja auch in einen Regionalkrimi gehört, finde ich. Aber insgesamt steht die Spannung klar im Vordergrund.

NÖN: Werden Sie weiterhin Krimis schreiben, deren Handlung im Mostviertel spielt?

Eckhaus: Ich hoffe es! Wenn das Buch gut bei den Leserinnen und Lesern ankommt, wird der Verlag die Geschichte um Leo und Zofia wohl fortsetzen. Es würde mich sehr freuen, und Ideen habe ich schon viele dazu.