Beste Moste wurden gekürt

26 Moste waren es, die nach örtlichen Ausscheidungen in Seitenstetten, Biberbach, St. Peter/Au, Wolfsbach, Weistrach, Aschbach, Ertl, Kürnberg und St. Johann zur Verkostung in Wolfsbach freigegeben worden sind. Insgesamt gab es also im Vorfeld neun Sprengel-Mostverkostungen, die jeweils drei besten Moste durften an der Bezirksmostkost am 1. April im Bauhof Wolfsbach teilnehmen. Dort galt es, die bereitgestellten Moste nach dem vorgegebenen Beurteilungsschema bezüglich Aussehen, Geruch, Geschmack und Harmonie (Gesamtbild des Mostes) zu bewerten. Auch die Mostprinzessinnen Magdalena Kirchstetter und Viktoria Wimmer brachten sich als Mostbotschafterinnen zwischendurch immer wieder mit ihrem Fachwissen ein. Kleinere Gruppen (maximal 6 Personen) kürten schließlich an Stehtischen die Siegermoste, die mit den Mostgütesiegeln in Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet wurden. Sandra Wiesenberger und Thomas Kirchweger nahmen die Siegerehrung vor. Das Mostgütesiegel in Gold bekamen zehn Produzenten zuerkannt, Sieger wurde diesmal der Landjugend-Most aus Aschbach knapp vor jenen von Anja Bierbaumer aus Ertl und Markus Sturm aus Weistrach; auf den vierten und fünften Plätzen folgten Alois Soxberger (Biberbach) und Martin Erdel aus St. Johann, die dann allesamt auch an der Viertelsmostkost teilnehmen dürfen. Für Musik und Unterhaltung sorgte die „Stockerkogler Tanzlmusi“, beste Stimmung herrschte bis weit nach Mitternacht bei der Aftershowparty im angeschlossenen Zelt.

Mit dem Silbernen Mostgütesiegel wurden ausgezeichnet: Harald Ebner (Weistrach), Karl Wieser und Franz Schwingenschlögl (beide Seitenstetten), Karl Wimmer (Wolfsbach), Leopold Gsöllpointner und Angela Hornbachner (beide Kürnberg), Johann Rohrhofe Foto: NÖN, Penz

Das bronzene Mostgütesiegel konnten erreichen: Hermann Mayrhofer (Aschbach), Gerald Hölzl (Biberbach), Konrad Hörmann (Biberbach), Reinhard Putz (Weistrach), Dominik Krifter (Ertl) und Wolfgang Stöger (Wolfsbach) mit Michaela Ertelthalner vom Lan Foto: NÖN, Penz

Die „Stockerkogler Tanzlmusi“ sorgte für beste Stimmung im Rahmen der Bezirksmostkost. Foto: NÖN, Penz

Das Landjugend-Bezirksleitungsduo mit Sandra Wiesenberger und Thomas Kirchweger. Foto: NÖN, Penz

