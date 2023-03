Haidershofner Doppelsieg bei der Premiere

Die Landjugend Haidershofen veranstaltete am vergangenen Freitag im Gasthaus Braml ihre Vormostkost. Insgesamt 14 Moste aus der Gemeinde wurden dabei verkostet und nach Aussehen, Geruch, Geschmack und Harmonie bewertet.

Die große Überraschung lieferte dabei die Landjugend Haidershofen. In Zusammenarbeit mit dem Mostproduzenten Thomas Leitner hatte die Landjugend nämlich erstmals selber Most hergestellt und nahm damit an der Vormostkost teil. Und die Premiere darf als gelungen angesehen werden, denn die zwei Sorten Sprengelmost landeten auf Anhieb punktegleich auf dem ersten Platz. Platz zwei in der Bewertung ging an Lukas Holzner, den dritten Platz teilten sich Thomas Leitner und Lukas Holzner.

Wer die Moste kosten möchte, der hat bei der Bezirksmostkost die Chance dazu. Sie findet am 22. April ab 18 Uhr in der Mostviertelhalle Haag statt. Für Unterhaltung sorgen die Volkstanzgruppe Zeillern, Westwinkelbrass und die Most Bradler.

