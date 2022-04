Top-Moste fanden regen Anklang in St. Valentin

Werbung

Die traditionelle Mostkost der Landjugend Bezirk Haag, Ortsgruppe St. Valentin, die durch die CoronaPandemie in den vergangenen zweieinhalb Jahren ausgefallen war, feierte am Samstag im Kulturhaus St. Valentin ein Comeback. Der Vorstand der Landjugend setzte alles auf eine Karte mit der Durchführung der Mostkost und das Wagnis lohnte sich. Die Veranstaltung war perfekt organisiert.

Auf das Krügel oder Seidel Most waren die vielen Gäste, ob jung oder alt, bereits sehr heißhungrig. Manche Gäste mussten sich aber erneut wieder auf den richtigen Trinkspruch einschwören. Im Mostviertel wird der Most übrigens nicht, wie man meinen könnte, im „Viertel“ serviert und man sagt als Trinkspruch nicht Prost, sondern seit Alters her „Gesundheit“, worauf der Partner mit „Sollst leben!“ antwortet.

Zum Ausschank kamen vier Moste von den Top-Mostproduzenten Angerbauer, Haselberger, Stöffelbauer und Essl. Der naturbelassene Jahrgangsmost zeigte sich von seiner besten Qualität mit einer erfrischenden Säure, vollmundig und fruchtig. Zum Most gab es natürlich auch die übliche bäuerliche Kulinarik vom Feinsten. Auch die passende Musik durfte nicht fehlen. Für eine schwungvolle Unterhaltung sorgte die „Müller Musi“ unter der Leitung von Christian Lehermayr. ÖVP-Stadtrat Andreas Pum sprach dem Organisationsteam großes Lob aus, vor allem jenen, die in führenden Positionen und im Service tätig waren. In Vertretung von Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr erschien Vizebürgermeister Ferdinand Bogenreiter. In seiner Begleitung befand sich Gemeinderat Maximilian Nöbauer.

