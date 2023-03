Hinterholzer: „Landesausstellung ist eine große Chance für die Region“

In der Lounge des Valentinum fand am Montag die Generalversammlung der LEADER-Region Tourismusverband Moststraße statt.

Doris Haider, die Geschäftsführerin der Stadtmarketing & Tourismus GmbH St. Valentin, richtete in Vertretung von Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr ihre Grußworte an das Publikum und stellte das im Februar neu eröffnete Veranstaltungszentrum vor.

Moststraße-Obfrau Michaela Hinterholzer gab einen Rück- und Ausblick über die Aktivitäten und Projekte der Moststraße. „Beim Projekt ‚Vorderer Ybbstalradweg‘ war es schwer, alle zwölf an der Trasse beteiligten Gemeinden unter einen Hut zu bringen. Der Radweg wird von Ybbs bis Lunz am See familienfreundlich durchgängig“, sagte sie. Die Gemeinderatsbeschlüsse wurden gefasst. Die Berichte für die naturschutzbehördliche Genehmigung wurden fertiggestellt und werden nun bei der BH Amstetten eingereicht.

Das MostBirnHaus in Ardagger startet am 1. April in die neue Saison. Am Tag des Mostes (Sonntag, 23. April) bringt der Hop on Hop Off Retro Bus, der bei acht ausgewählten Heurigen und Wirtshäusern der Moststraße Halt macht, die Gäste auch zum MostBirnHaus. Die Zeidler haben mit dem „HOZI“, einem Honig-Zitronen-Sirup, ein neues Getränk kreiert. Dieses wird am Cider und Spring-Festival am 14. und 15. April in der Remise präsentiert.

Eine große Chance für die Region sieht Hinterholzer in der NÖ Landesausstellung, die 2026 im Landesklinikum Mauer unter dem Titel „Wunder Mensch. Seelische Gesundheit im Wandel der Zeit“ stattfindet. Die Obfrau appellierte an die 31 Mitgliedsgemeinden, sich einzubinden und sich gut darauf vorzubereiten. Für die Landesausstellung wurde der Verein „Denk’Mal - Freund:innen des Landesklinikums Mauer“ gegründet. „Die drei wichtigsten Punkte sind die Jugendstil-Architektur des Landesklinikums, die Geschichte der Psychiatrie und die NS-Zeit. Über 1.000 Patienten wurden damals in Mauer umgebracht“, berichtete Hinterholzer. Ein Mahnmal soll zur Erinnerung an diese Zeit errichtet werden.

Nächtigungen: Niveau von 2019 nicht ganz erreicht

Für die Landesausstellung müssen einige Gebäude und Pavillons renoviert und saniert werden. Eine Landesausstellung berge großes Potenzial und sei sehr nachhaltig, wie Hinterholzer betonte. Bei der Landesausstellung 2007 in Waidhofen/Ybbs und St. Peter/Au (Feuer & Erde) gab es 214.420 Besucher. Die Landesausstellung 2015 „ÖTSCHER:REICH - Die Alpen und wir“ habe rund 30 Millionen Euro an regionaler Wertschöpfung und rund 40 Millionen Euro Gesamtumsatz in der Ausstellungsregion gebracht. Bei der Ab Hof Wieselburg haben Moststraßen-Mitgliedsbetriebe ordentlich abgeräumt. Die Goldene Birne 2023 erhielten der GenussBauernhof Distelberger, die Familie Oberaigner-Binder, die Familie Pihringer, der Bio-Kürbishof Metz, der Mostheurige z’Gridling und der Mostviertler Bildungshof Gießhübl. Der GenussBauernhof Distlberger erhielt außerdem die Auszeichnung „A la Carte 2023“. Hinterholzer gratulierte auch Josef Zeiner, der das Niederösterreichische Ehrenabzeichen Gold erhielt. Als neue Mitgliedsbetriebe wurden „Wohlbe-Hagen“ von Kräuterexpertin Sigrid Hagen aus Winklarn und die Craft Beer-Brauerei „Hopfenbirnbräu“ aus Öhling willkommen geheißen.

Maria Ettlinger, die Geschäftsführerin der Moststraße, präsentierte darauf den Fortschrittsbericht und die Budgetausschöpfung in der vergangenen Förderperiode 2014 bis 2022. Andreas Purt, Geschäftsführer des Mostviertel Tourismus, präsentierte die Nächtigungszahlen der vergangenen Jahre. 2022 gab es 1.043.783 Nächtigungen Das Niveau von 2019 (1.198.408) konnte man noch nicht ganz erreichen. Christian Mikunda, Begründer der strategischen Dramaturgie und Guru der Ladendramaturgie, hielt abschließend einen Vortrag mit dem Titel „Erlebnispotenzial der Region“. Darin gab er Denkanstöße und Tipps für die Präsentation einer Marke im öffentlichen Raum.

Die Zuhörer verfolgten den Rück- und Ausblick auf die Aktivitäten und Projekte der Moststraße mit Interesse. Foto: Lettner

