Tausende Birnbäume verwandeln das Mostviertel dieser Tage in ein weißes Blütenmeer. Und eigentlich stünde Ende April mit dem Tag des Mostes in der Region ein geselliger Höhepunkt bevor – wäre da nicht das Coronavirus. „Wir müssen die Feierlichkeiten zwar absagen, dennoch brauchen unsere Gäste nicht auf die regionalen Spezialitäten zu verzichten. Die Moststraßenbetriebe werden mit ihrem großartigen Liefer- und Abholangebot dafür sorgen, dass der Tag des Mostes auch in den eigenen vier Wänden zum genussvollen Erlebnis wird“, sagt Michaela Hinterholzer, Obfrau der Leader Region Tourismusverband Moststraße.

Die feinsten Most-Spezialitäten und regionalen Produkte der Mostbarone können auch bequem im Webshop bestellt werden. Einen Überblick aller Angebote bietet www.mostviertel.at.

Führer/Schuller

Natürlich kann man sich aber auch im MostBirnHaus in Stift Ardagger am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr mit frischen Produkten aus der Region eindecken.

Der Primus der Mostbarone, Hannes Scheiblauer aus Neuhofen, betont ebenfalls, dass die Moststraßenbetriebe versuchen werden, den Menschen mit Mitnahme-Produkten das Erlebnis des Tags des Mostes nach Hause zu bringen. Die Palette reicht dabei vom Spanferkel über das Mostbratl bis zur klassischen Heurigenjause. „Wir Mostbarone werden uns am Dienstag bei unserem virtuellen Stammtisch noch besprechen und überlegen, wie wir den Menschen das Produkt Most auch in Zeiten wie diesen schmackhaft machen können“, sagt Scheiblauer.

Und der Obmann des Obstbauverbandes, Mostbaron Hans Hiebl aus Haag, versichert ebenfalls: „Wir tun alles, damit unsere Gäste nicht auf ihre Mostviertler Spezialitäten verzichten müssen.“ Aufgrund der schlechten Birnenernte war ja befürchtet worden, dass vor allem der Birnenmost heuer knapp werden könnte. Der Absatzeinbruch in den letzten Wochen hat zumindest diese Sorge aber ausgeräumt.

Destillata: Erfolg für den Bildungshof

Gute Nachrichten kommen von der Destillata. Auch wenn die große Gala dieses Jahr ausfallen musste, werden die Sieger zumindest medial vor den Vorhang geholt. 54 Medaillen heimste die Brennerelite aus Niederösterreich heuer ein. Besonders erfreulich für den Bezirk Amstetten: Der Mostviertler Bildungshof wurde in der Kategorie „Strong Spirits“ mit seinem Zigarrenbrand im Eichenfass Sortensieger des Jahres.