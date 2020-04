Während die Personenschifffahrt gesperrt ist, besteht für Sport- und Motorboote an der Donau kein Fahrverbot. Daher herrscht bei der Marina Raderbauer in Ardagger bereits Hochbetrieb. „Wir haben etwa 150 Boote, die ihren Liegeplatz zwischen Schlögen und Bratislava haben, bei uns eingewintert. Diese wollen natürlich auch alle wieder ins Wasser zu ihren Heimathäfen“, erklärt Robert Raderbauer. Die Menschen würden dabei sehr verantwortungsbewusst mit der Situation umgehen. Kundenkontakt habe man nur telefonisch und per Mail. „Auch auf den Stegen werden die Abstände eingehalten“, berichtet Raderbauer weiter.

Eine große Hilfe in der schwierigen Zeit sei die ganze Familie. „Allen voran meine Frau Carolin. Besonders zu erwähnen sind auch meine Tochter und mein Sohn. Sie arbeiten in dieser ‚schulfreien Zeit‘ sehr fleißig mit und lernen so auch viel mehr fürs Leben, als sie in der Zeit in der Schule gelernt hätten. Kein Nachteil ohne Vorteil also“, schildert Raderbauer weiter.

Der Hafen selbst ist für jene Kunden, die einen Liegeplatz bei der Marina haben, geöffnet. „Jedoch kommen die Leute heuer schon etwas später, da alle sehr verantwortungsvoll mit dem Thema Corona umgehen“, klärt der Unternehmer auf.

Auch in Grein startet bald die „Motorboot-Saison“ so richtig. Dort bietet der Bootsverein Turul eine Anlegestelle. Die Nachfrage ist in den vergangenen Wochen stark angestiegen. „ Ich würde nicht sagen, dass sich die Coronamaßnahmen sehr negativ ausgewirkt haben. Erfahrungsgemäß geht es immer erst im Mai damit los, dass viele mit ihren Booten oder Zillen ins Wasser wollen“, verrät Edith Koller.

Allerdings sei eine gewusse Unsicherheit da, wie es mit den Verordnungen weiter geht. „Wir haben die Zeit genützt, um alles zu reinigen und sind daher gerüstet“, führt sie aus.