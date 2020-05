Hochbärneck, St. Anton/Jeßnitz: Der „tut-gut“-Almwanderweg samt Kräutergarten, Aussichtsturm und Kinderspielplatz ist bereits seit einiger Zeit frei zugänglich. Ab kommendem Wochenende hat auch das Almhaus Hochbärneck wieder geöffnet (Montag/Dienstag Ruhetag). „Wir haben bislang nur einen Getränkeautomaten vor die Tür gestellt. Der wird aber gut angenommen. Die Leute rufen jetzt auch schon sehr oft an, ob wir schon eine Jause bieten. Nur da warten wir, bis wir offiziell am 15. Mai ausschenken dürfen. Aber wir sind startklar“, erklärt Erika Pieber. Übrigens: Am 16. Mai findet der Almauftrieb statt – heuer ohne ein traditionelles Fest.

Lunzer See: Seit 8. Mai hat der Bootsverleih am Lunzer See geöffnet und einer Fahrt mit dem Tret-, Ruder oder Elektroboot steht nichts mehr im Weg.

Schienenradl: Ab 15. Mai startet das Mostviertler Schienenradl auf seiner neuen Strecke ab dem Lunzer Bahnhof.

3D-Bogenparcours in Lackenhof: Bereits seit 1. Mai hat der Bogenparcours in Lackenhof täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet. Die Ausrüstung müssen die Bogenschützen aber bislang noch selbst mitbringen. Das Ticket ist online unter www.oetscher.at oder am Ticket-Automaten erhältlich.

Tierpark Hochrieß: Auch der Wildtierpark Hochrieß bei Purgstall öffnet am 15. Mai wieder offiziell seine Pforten inklusive Gastronomie. „Wanderer waren schon jetzt einige bei uns unterwegs, aber bislang gab es weder eine Ausschank noch waren die Gehege oder der Streichelzoo offen. Wir sind aber alle froh, dass es am 15. endlich losgeht“, freut sich Matthias Distelberger.

Meditationsweg Wolfsbach: Ein „Kurzurlaub für Leib und Seele“ kann auch der 4,5 Kilometer lange Meditationsweg Wolfsbach mit zwölf Stationen, unter anderem der Dorfkapelle und dem Kunst-Projekt „Full House“ sein.

Natur- und Erlebnispark Buchenberg: Während der 3-D-Bogenparcours in Buchenberg (Waidhofen/Ybbs) schon seit 1. Mai geöffnet hat, sperren der Tierpark sowie die Gastronomie erst mit 15. Mai auf. Auch der Kletterwald mit über 90 Stationen ist dann gegen Voranmeldung beziehungsweise zu Pfingsten geöffnet.

Schloss Artstetten: Rechtzeitig zur Pfingstrosen-Saison startet am 16. Mai das „Soft Opening“ mit der täglichen Natur-Schloss-Park-Öffnung von 10 bis 15 Uhr. Mit einem Parkplan, den die Besucher bei der Selfservice-Kassa am Museumsvorplatz finden, kann dann das Kleinod selbstständig erkundet werden. Im Juni wird das Erzherzog-Franz-Ferdinand-Museum an jedem Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Schloss Pöggstall: Alle Ausstellungen im Schloss Rogendorf in Pöggstall sind wieder ab 19. Mai geöffnet. Ebenso das „Regionsg’schäft“ und die Gastronomie „Das Rogendorf“. An der Traunfellner-Ausstellung wird noch gearbeitet – die Eröffnung folgt später.

Ysperklamm: Her mit den Wanderschuhen: Seit Mai ist die Ysperklamm wieder für Besucher geöffnet.

MostBirnHaus-Stift Ardagger: Ab 15. Mai haben am Wochenende die Gastronomie und der Shop im MostBirnHaus geöffnet. Eine Öffnung der Erlebniswelt ist für Anfang Juni geplant, allerdings „da müssen wir von Woche zu Woche schauen, wie sich die genauen Richtlinien verändern“, sagt Michaela Schmutz.

Stift Melk: Mit 15. Mai wird der Stiftspark im Stift Melk wieder seine Türen öffnen. Aktuell laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Wiedereröffnung. Ebenso geöffnet sind ab 15. Mai die Nordbastei, der Stiftsshop sowie das Café im Gartenpavillon. Ab 29. Mai folgt die Wiedereröffnung des Stiftsmuseums für Einzelpersonen.

Stift Seitenstetten: Im Stift Seitenstetten öffnet der Klosterladen erst über Pfingsten (29. Mai) von Freitag bis Montag (10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr) wieder. Am Pfingstsamstag und -sonntag wird jeweils um 10 und 14 Uhr eine kombinierte Stifts- und Gartenführung gegen Voranmeldung angeboten. Außerdem können mit Audio-Guide Stiftshof, Ritterkapelle, Abteistiege, Promulgationssaal und Galerie besucht werden; der Hofgarten ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet.