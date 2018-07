Seit geraumer Zeit ist im Westen des Landes ein aufgehender Stern, mit großem Potential, am Musikhimmel zu beobachten. Vor knapp einem Jahr haben sich sechs junge Musiker und eine Trompeterin zusammen getan, die etwas verbindet: Die unbändige Freude am Musizieren und eine gehörige Portion Virtuosität. Zusammen mit fleißiger Probenarbeit ergibt das einen Namen, den man sich merken muss: „WestWinkelBrass“.

Bei Musikheim-Eröffnung in St. Valentin zu hören

Mastermind und inzwischen Obmann der Musikgruppe ist Andreas Haas. Vor einem Jahr besprach er die Idee mit Freunden und stieß auf breite Zustimmung. Mit der ersten gemeinsamen Probe im August 2017 in Strengberg war der neue Stern am Musikhimmel geboren. Das Repertoire umfasste damals stolze acht Stücke.

Dank der tatkräftigen Unterstützung durch Eltern und die Trachtenkapelle Strengberg hatten sie Ende Oktober 2017 ihren ersten öffentlichen Auftritt bei der Kirtags-Disco im Posthof. Und es sollte nicht der Letzte gewesen sein.

Mit jeder Probe, mit jedem Auftritt stiegen die Freude und die Bühnenerfahrung der sieben Vollblut-Musiker, die inzwischen locker ein vierstündiges Programm, von traditioneller Blasmusik bis swingenden Brass-Sound, bespielen. Bei der Mostkost in Strengberg brachten sie im Mai den Kinast-Stadel zum Swingen, im Juni zeigten sie beim Summer-Opening in St. Pantaleon ganz deutlich auf.

„Eine besondere Freude und Ehre macht uns der Auftritt bei der Musikheim-Eröffnung in St. Valentin am 11. August“, sagt Martin Kaltenbrunner, der dies auf die Unterstützung von

Martin Weichselbaumer zurückführt. Wer hören will, wie sich mit Herz gespielte Musik anhört, sollte sich den Termin unbedingt vormerken.