Radsternfahrt der Kleinregion: 14 Gemeinden haben ein gemeinsames Ziel

Die acht Gemeinden der Kleinregion Mostviertel Ursprung - Behamberg, Ennsdorf, Ernsthofen, Haag, Haidershofen, St. Pantaleon-Erla, St. Valentin und Strengberg - treffen sich regelmäßig, um sich über aktuelle Themen auszutauschen und ihre gemeinsam gesetzten Ziele zu verfolgen. Begleitet werden sie dabei von einer Mitarbeiterin der NÖ.Regional. Ein jährliches Highlight ist das sogenannte „Mitradln“, eine Radsternfahrt, die heuer bereits zum elften Mal im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche stattfindet. Neben den neun niederösterreichischen Gemeinden (Weistrach aus der Kleinregion Herz Mostviertel ist auch am Start) - nehmen diesmal auch fünf oberösterreichische Gemeinden teil. Enns, Dietach, St. Ulrich und Kronstorf kennen die Aktion bereits, Mauthausen ist zum ersten Mal mit dabei. Die gute Zusammenarbeit mit den oberösterreichischen Gemeinden ist der Kleinregion ein besonderes Anliegen.

Treffpunkt ist in den einzelnen teilnehmenden Gemeinden. Die Abfahrtszeit ist jeweils so angesetzt, dass ein gleichzeitiges Eintreffen beim Mostheurigen Hansbauer in Haag um 15 Uhr erreicht werden kann. Die Kleinregion Mostviertel Ursprung setzt damit wieder ein Zeichen für die Wichtigkeit der aktiven, umweltfreundlichen Mobilität.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten von der Heimatgemeinde einen Konsumationsgutschein beim Mostheurigen und nehmen an der Verlosung teil. Verlost werden Konsumationsgutscheine von allen 14 teilnehmenden Gemeinden. Auch die oder der jüngste oder älteste teilnehmende Radlfahrer wird ausgezeichnet. Da schönes Wetter vorausgesagt wird, freuen sich die Gemeindvertreterinnen und Gemeindevertreter auf ein tolles Event.