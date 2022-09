Radtour in zwölf Gemeinden und ein Treffpunkt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Wir wissen, was es bedeutet, auf das Auto zu verzichten: Verringerung von Schadstoffen und Lärm, Erhöhung des Freizeitwertes, Förderung des Umweltgedankens, positiver Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden“, erklärt die St. Valentiner Citymanagerin Doris Haider. Aus diesen Gründen startet die Kleinregion Mostviertel Ursprung mit den Gemeinden Behamberg, Ennsdorf, Ernsthofen, Haag, Haidershofen, St. Pantaleon-Erla, Strengberg und St. Valentin sowie der Nachbargemeinde Weistrach und den oberösterreichischen Gemeinden der Enns-Donau- Radroute Kronstorf, Steyr und St. Ulrich eine gemeinschaftliche Radaktion.

Dieses Jahr werden beim „Mitradln“ am Samstag, 24. September, zwölf Gemeinden von ihrem Heimatort losradeln und sich um 15 Uhr zum gemütlichen Beisammensein beim Mostheurigen Hansbauer in Haag treffen. Im Vordergrund stehen die gemeindeübergreifende Begegnung, der gemeinsame Verzicht aufs Auto und die Freude an der Bewegung. In jeder Gemeinde gibt es einen Treffpunkt und die Bevölkerung – egal welchen Alters – ist dazu eingeladen, bei dem Radausflug mitzufahren. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister begleiten die Bürgerinnen und Bürger dabei auf ihrem Weg nach Haag. Jede Gemeinde stellt einen Gutschein im Wert von jeweils 50 Euro zur Verfügung, der an eine Einwohnerin oder einen Einwohner einer anderen Gemeinde verlost wird.

