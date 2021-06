Das Auto des Linzers sei bei einer Kollision mit einer Leitschiene nach oben katapultiert und dann gegen den Betonsockel und Stahlträger geprallt, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Montag in der Früh mit. Der Lenker sei seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort erlegen.

Das aus St. Valentin kommende Fahrzeug habe gegen 22.03 Uhr aus ungeklärter Ursache zunächst mehrmals die Leitschiene touchiert, hieß es in der Aussendung. Anschließend sei es links gegen die Leitschiene geprallt.