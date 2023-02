Ernsthofener Paar reiste 318 Tage durch den Westen der USA

318 Tage lang reisten Margit und Gerhard Gaßner vor Jahren im Wohnmobil durch Kanada, die USA und Mexiko. 45.000 Kilometer legten sie dabei zurück und schossen rund 20.000 Fotos. Erste Eindrücke von dieser Reise präsentierten die beiden bereits vor Beginn der Corona-Pandemie in einer Multimediashow. Nun folgt der zweite Teil.

Am Sonntag, 12. März, präsentieren sie ab 17 Uhr in der Veranstaltungshalle ihre Tour durch den Westen der USA, wo sie drei Monate lang wunderschöne Nationalparks und Naturschutzgebiete besuchten. Vom Yellowstone Nationalpark über den Yosemite Nationalpark bis hin zum Grand Canyon und Death Valley reichte dabei die Palette. „Welcher der schönste oder faszinierendste Platz ist, liegt im Auge des Betrachters. Diese Landschaften mit dem eigenen Pick-up zu befahren, das freie Stehen in sternenklaren Nächten abseits vom Touristenrummel, das zu erleben, war für uns Feeling pur“, schwärmen Margit und Gerhard Gaßner.

Fixiert ist auch bereits die Präsentation des dritten Teils der Reise, in dem es vier Monate quer durch Mexiko geht. Diese findet am Sonntag, 16. April, ab 18 Uhr in der Veranstaltungshalle statt.

