Volksschulkinder entführten in „Mirinda Zauberwind“ ins Elfenland

Das Elfenmädchen Mirinda Zauberwind, das nicht weiß, wer ihre Eltern sind, entwendet den Elfenstab und das „große Buch der Elfen“ vom Tisch des Elfenkönigs Elias Elfenborn. Genau das will auch die dunkle Elfenfürstin Lulu Morgenreif haben. Sie beauftragt die Schwarzwespen mit ihrem Hauptmann Ricco Giftstachel, die Schmetterlinge, die den Elfenstaub herstellen, gefangen zu nehmen. So schafft es Lulu, das große Buch der Elfen in ihren Besitz zu bringen. Gemeinsam mit den Elfenkindern Cyndi und Flori, den Schmetterlingen Nelly und Wing und der stotternden Hummel Bruno Bombo (hervorragend gespielt von Valerie Preitfellner) schafft es Mirinda, die Schwarzwespen mit Elfenstaub zu überwältigen. Die dunkle Elfenfürstin Lulu versucht, Mirinda mit blauem Elfenstaub zu verzaubern, was ihr nicht gelingt. Sie ahnt nicht, dass Mirinda ihr Kind ist, und so finden Mutter und Tochter schlussendlich zusammen.

Nach der Aufführung gab es ein Schulfest, das der Elternverein veranstaltete. „Auch beim Schminken, den Kostümen und den Frisuren waren die Eltern miteingebunden. Die Dekoration und das Bühnenbild wurden von den Kindern gemacht. Die Proben für das Musical dauerten ein halbes Jahr“, berichtete Schulleiterin Gabriele Kagerer.