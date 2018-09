Am 28. September startet der Kulturverein K+ in den heurigen Kulturherbst. Und das mit einem musikalischen Leckerbissen der ganz besonderen Art. Die beiden wohl prominentesten Vertreter des modernen Wienerliedes – Ernst Molden und Willi Resetarits – kommen im kongenialen Quartett mit dem Akkordeonisten Walther Soyka und dem Gitarristen Hannes Wirth zum Liederabend ins Gewäxhaus.

Die gemeinsamen Auftritte des „besten Singer-Songwriters auf Gottes Erden“ (Willi Resetarits über Ernst Molden) und der „schönsten Stimme der Welt“ (Ernst Molden über Willi Resetarits) gemeinsam mit ihren Lieblingspartnern Walther Soyka und Hannes Wirth versprechen einen bewegend musikalischen Abend im Gewäxhaus. Beginn ist um 20 Uhr.

Modernes Wienerlied und viel Kabarett

Auch die restlichen Programmpunkte des Kulturherbsts sind nicht von schlechten Eltern. Am 19. Oktober steht „Die lange Nacht des Kabaretts“ am Programm. Die größten Talente des Landes präsentieren dabei gemeinsam Ersonnenes und die Highlights aus ihren aktuellen und meist jungen Programmen. Isabell Pannagl, David Scheid, Christoph Fritz und Jimmy Schlager spielen so lange das Publikum will.

Am 9. November präsentiert TV-Moderatorin Verena Scheitz mit „Iss was G’Scheitz“, einem kabarettistischen Feinschmeckermenü mit Musik, ihr zweites Kabarettprogramm. Abgeschlossen wird der Kulturherbst am 30. November mit dem Auftritt von Monica Weinzettl und Gerold Rudle. Beim Programm „Ach du heilige …“ dreht sich alles um das Thema Weihnachten, seine heiteren Auswüchse, die lustigsten Pannen, amtliche Vorschriften und selbst gebastelte Rituale.

Karten für alle Veranstaltungen gibt es unter oeticket.com und bei allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie hier im NÖN-Ticketshop!