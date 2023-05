Erster Platz für Haager und St. Valentiner Jungmusiker in Deutschland

Das Jugendblasorchester Haag und die Jugendkapelle St. Valentin nahmen am 9. Internationalen Jugendkapellentreffen in Ettlingen in Deutschland teil. Die Kids der Jugendkapelle St. Valentin überzeugten beim Wertungsspiel für Jugendblasorchester unter der Leitung von Martin Weichselbaumer in der Kategorie 2 und wurden mit dem Prädikat „Sehr gut” ausgezeichnet.

Kapellmeister Josef Fröschl dirigierte sein Jugendblasorchester Haag beim Wettbewerb der Jugendblasorchester in der Kategorie 3. Die talentierten Nachwuchsmusikerinnen und -musiker erspielten mit hervorragenden 94,5 Punkten den ersten Platz und durften sich über 500 Euro Preisgeld freuen.

