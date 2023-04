Haagston Brass spielte beim Vienna City Marathon

Große Ehre für die Gruppe „Haagston Brass“: Ewald Huber, Martin Lehner, Gerhard Maiss, Leopold Edermayr, David Michlmayr, Thomas Strebl, Reinhard Stöckler, Simon Schreiner und Sängerin Julia Wieser spielten am Sonntag zum zweiten Mal in Folge am Wiener Rathausplatz beim Vienna City Marathon auf. Die Musiker aus Haag und Umgebung präsentierten von 10 bis 16 Uhr ein abwechslungsreiches, zum Teil neu erarbeitetes Programm in der Nähe des Zielbereichs. Viele Besucher und auch Läufer lauschten der Formation und sorgten für eine tolle Atmosphäre. Das frühlingshafte Wetter unterstützte die gute Stimmung.

