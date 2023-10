Konzertreihe „Kontrast“ im Böllerbauer in Haag

Das Line-up des Events sieht folgendermaßen aus: SINVS, Glam, Jens Vetter, Puke Puddle, DJ Ford Escort. Die in dieser Reihe stattfindenden Konzerte stellen Klangexperimente in den Mittelpunkt, von akustischen oder elektronischen Instrumenten bis zu analogen Klangerzeugern und Störgeräuschen. Für die Partyausgabe der Konzertreihe begeben wir uns auf einen Ausflug in die altehrwürdigen Gemäuer des Kulturhofs Böllerbauer.

SINVS

SINVS ist ein musikalischer Angriff. Ein Angriff auf eingefahrene Strukturen. Angriff auf das Erwartete. Angriff auf alles und jeden. SINVS bricht mit Konventionen, verbindet das Fremde und kämpft für Freiheit. Freiheit von Zwängen, Unterdrückung oder Ideologie. Musik ersetzt die Zeit und schafft Raum für genau das, was jeder will. SINVS nimmt Sie mit auf eine Reise durch die elektronische Musik. Rhythmus und Groove stehen dabei immer im Mittelpunkt. Maximilian Leeb ist seit 2009 nicht nur DJ, sondern auch Sozialarbeiter, studiert Kulturtheorien und liebt es, Menschen und Gedanken zu verbinden. All das verbindet er in seiner musikalischen Arbeit.

Glam

Mit „Bookshelf“ kündigt Gloria Amesbauer das im Frühjahr kommende Debütalbum „The Color, The Dark“ an. Wer, vielleicht fehlgeleitet durch das mit Oberflächlichkeit konnotierte Pseudonym Glam, heitere Popmusik erwartet, ist fehl am Platz. Denn der Opener schleppt sich in trauermarschartigem Viertelpuls und zarter Kopfstimme zwischen den beiden Harmonien nur zaghaft hin und her. Durch massiven Einsatz von Distortion, und somit von den Instrumenten kaum mehr zu unterscheiden, gibt Gloria Amesbauer mit den Zeilen „all the cries, archived in no bookshelf“ ein düsteres Abbild dieser Tage ab.

Puke Puddle

Puke Puddle ist ein seit 2017 bespieltes Duo von Tina Bauer und Kristina Pia Hofer. Veranstalterinnen und Veranstalter sagen: „Hin und wieder gibt es eine seltsame Sehnsucht […] aber wir versprechen, dass das Mosaik der Gefühle breiter und reicher sein wird.“

Jens Vetter

Jens Vetter ist ein Medienkünstler, Performer und Researcher. Er dekonstruiert das Vokabular von Musikinstrumenten in sperrigen Bühnenperformances, die die Routinen von experimentellem Techno und Clubkultur in Frage stellen.

DJ Ford Escort

DJ Ford Escort stellt die vibrierende Klangreise der Filmemacherin und Fotografin Elisa Unger dar. Ihre Live-Sets kombinieren komplexe elektronische Musik und düsteres Sounddesign zu knallharten Club-Rhythmen.