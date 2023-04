Wuzeln, Musizieren, Tanz und Feiern

Ob „Bibokrocha“ oder „Mostbradla“ – insgesamt 20 Fünferteams von Behamberg über Biberbach bis Seitenstetten traten im Rahmen des Musikfestes Wolfsbach schon am Samstag ausnahmsweise nicht in den musikalischen Wettstreit, sondern sie kämpften gegen örtliche Mannschaften um den Sieg im Riesen-Wuzelturnier, in dem sich im Finale letztendlich die heimischen Fußballer gegen die „Gewaltigen“ der Familie Aichberger mit 7:2 durchsetzen konnten. Für die abendliche Musikbegleitung sorgten dann „Schnopsidee“ und „StandUp“. Der Sonntag begann mit einem festlichen Gottesdienst in der Oberaigner-Halle, in dem Pfarrer Abt Petrus Pilsinger im Besonderen darauf verwies, nicht wie der Hl. Thomas auf einen Gottesbeweis zu warten, sondern einen Liebesbeweis zu erbringen und sich im gemeinsamen Feiern von Gott berühren zu lassen. Der Musikverein Kürnberg unter Kapellmeister-Stellvertreter Roland Schörkhuber umrahmte die Messfeier musikalisch, ehe die Kürnberger mit Kapellmeisterin Anna Wimmer beim Frühschoppen für beste Stimmung sorgten. Ein Musikfest also, mit dem Obmann Werner Bachleitner rundum zufrieden sein konnte!

Beim Gottesdienst in der Festhalle: Lektorin Martina Schörghuber, Pfarrer Petrus Pilsinger und Mesner Josef Tanzer mit den Ministranten Josef Aichberger und Melanie Tempelmayr (von links), dahinter Kapellmeister-Sellvertreter Roland Schörkhuber. Foto: NÖN, Penz

Sorgten im Zusammenwirken ihrer Vereine für allseits zufriedene Festbesucher: Viktoria Ensmann, Obmann Gabriel Ortner, die Kapellmeister Roland Schörkhuber, Daniela Schirghuber und Anna Wimmer sowie Obmann Werner Bachleitner und Anna Aiginger (von links). Foto: NÖN, Penz

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.