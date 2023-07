„Falco meets Queen“: Virtuoser Kraftakt durch die 1980er Jahre

Man hatte ja so seine Träume als Musikfan. Einer davon wäre gewesen, die beiden Weltgrößen Freddie Mercury mit Queen und Falco gemeinsam auf der Bühne zu erleben. Doch das gab es nie. Beim Musikfestival Steyr treffen die beiden Giganten im mittelalterlichen Ambiente des Schlosses Lamberg nun doch aufeinander.

Mit „Falco meets Queen - A Show Made in Heaven“ wird handfeste musikalische Erinnerungskultur abgefeiert. Wer nun partout Vergleiche zu den Originalen anstellen möchte, kann mit etlicher Fantasie über einen schärferen Gitarrensound oder Falcos und Mercurys einzigartige Stimmen philosophieren. Doch anstatt das ganz zu übertreiben und Vergleiche anzustellen, heißt das bessere Motto für diesen Abend: Einfach in vollen Zügen eine bunte Zeit genießen! Zum Beispiel sich an der opulenten Lightshow, den raffinierten Videosequenzen und den eingespielten Animationen, die ikonische Bildsprachen der beiden Musikgladiatoren aufgreift, zu erfreuen.

Und musikalisch? Neben Kulthits wie „We will Rock You“, „We are the Champions”, „Jeanny ”oder „Rock me Amadeus” ist so ziemlich alles dabei, was Queen- und Falco-Fans lieben. Gespielt und gesungen ist das so makellos wie ehrfurchtsvoll. Uneitel und hochkonzentriert huldigt die Band um die beiden Sänger Axel Herrig als Falco und Sascha Lien als Freddie Mercury ganz der Strahlkraft des jeweiligen Universums. Denn der Star ist bei diesem Abend das Werk von Queen und Falco. Standing Ovations.