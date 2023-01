Fulminantes Neujahrskonzert in St. Peter/Au

Werbung

Bis zum letzten Platz war am Dreikönigstag der Festsaal des Schlosses gefüllt, als seitens des Kulturreferats der Marktgemeinde zum Neujahrskonzert eingeladen wurde. Auf dem Programm stand ein besonderer Ohrenschmaus, zumal auf der Bühne der aus St. Peter stammende Hornist und Ensemblemitglied der Wiener Symphoniker, Peter Dorfmayr, mit einem Kammerensemble aus Musikern der Wiener Philharmoniker und Wiener Symphoniker begrüßt werden konnte.

Im ersten Teil des Konzertes standen mit dem „Concerto No. 1 in D-Dur“ von Joseph Haydn und dem „Konzert für Horn und Orchester in Es-Dur“ von Wolfgang Amadeus Mozart zwei großartige Meisterwerke auf dem Programm, bei denen Peter Dorfmayr sein virtuoses Können am Wiener Horn unter Beweis stellte und dafür frenetischen Applaus des Publikums erntete. Zwischendurch gab Pianist Alexander Gergelyfi Mozarts „Fantasie im d-Moll“ am Pianoforte zum Besten.

Teil zwei nach der Pause stand ganz im Zeichen der „Wiener Musik“. Für fachkundige und humorvolle Zwischenmoderationen sorgte Geiger Dominik Hellsberg. Den Anfang machte der Marsch „Wien mein Wien“ aus der Feder des Johann Schrammel, ehe die Musiker mit beschwingten Melodien der „Walzerkönige“ endgültig die Herzen des Publikums eroberten. Ob mit der Polka schnell „Bahn Frei“ von Eduard Strauß, dem Walzer „Wiener Blut“ von Johann Strauß Sohn, der Polka Mazur „Aus der Ferne“ von Johann Strauß, dem Galopp „Kleiner Anzeiger“ von Johann Hellmesberger oder dem Walzer „Gold und Silber“ von Franz Lehár – das Ensemble mit Matthias Honeck (1. Violine), Dominik Hellsberg (2. Violine), Martin Edelmann (Viola), Primož Zalaznik (Violoncello) und Jakob Hornbachner (Kontrabass), Alexander Gergelyfi (Pianoforte) und Peter Dorfmayr (Horn, Perkussion) begeisterte auf ganzer Linie. Schließlich kam das Publikum noch in den Genuss der Zugaben „Annen-Walzer“, „Seufzer-Galopp“ und – wie es sich für ein Neujahrskonzert gehört – dem „Radetzky-Marsch“, bei dem eifrig mitgeklatscht wurde. Alles in allem Musik in Perfektion und ein großartiger musikalischer Auftakt ins neue Jahr!

