Musikverein Ernsthofen spielte sein Sommerkonzert am Ortsplatz

Nachdem es am Vormittag noch nass und windig war, zeigte sich der Abend von seiner sanften Seite mit Sonne und warmen Temperaturen. Eröffnet wurde das Konzert unter der Leitung des Kapellmeisterteams, bestehend aus Christian Bauer und Karl Nenning, mit dem Stück „Die Sonne geht auf“. Mit Melodien wie „Monumentum“, „Bohemian Tequila“ oder „Castles in Spain“ wurde das Publikum bestens unterhalten. Monika Burghuber führte mit spannenden und witzigen Anekdoten zu den einzelnen Musikstücken durch das Programm. Nach der Pause freuten sich die Zuhörer erstmals über den Auftritt des Jugendblasorchesters unter der musikalischen Leitung von Yvonne Freilinger. Zum Abschluss wurden die zahlreichen Besucherinnen und Besucher mit dem Stück „Guten Abend, gute Nacht“ in den Samstagabend verabschiedet. Einige Musiker bekamen bei der Veranstaltung Leistungsabzeichen verliehen oder wurden für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Nicole Buchinger (Marketenderin), Josef Saffertmüller, Julia Moser (Obfrau-Stv.), Josef Weiss (Tenorhorn), Johannes Land (Obmann-Stv.), Gottfried Stieger (Trompete), Andreas Hochwallner (Schlagzeug), Stefan Hochwallner (Klarinette), Christoph Lichtenberger (Flügelhorn), Karl Huber (Bürgermeister), René Killinger (Bezirkskapellmeister-Stv.), Barbara Fixl (Marketenderin) und Karl Buchinger (Obmann) (von links). Foto: Josef Dolzer