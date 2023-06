„Bringen Ortsplatz zum Klingen“

Beim Band-Abend im Gasthof am Wachtberg in Behamberg ließen fünf Bands der Musikschule Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen es so richtig krachen. Im Rahmen des Orchestertreffens in der Mittelschule Haidershofen präsentierten fünf verschiedene Orchester und Ensembles ihr ganzes Können. Kurz vor Schulschluss präsentiert der Musikschulverband nun noch einmal beim großen Open Air-Abschlusskonzert am Freitag, 16. Juni die ganze Bandbreite seines Angebots.

Rockige Klänge und „Alte Hasen“

Es verspricht ein buntes Programm zu werden: Vom Volksmusik-Ensemble bis hin zu rockigen Klängen, von den ganz jungen Nachwuchsmusiker*innen bis hin zu den „Alten Hasen“ und den Preisträgern des Landeswettbewerbs „Prima la musica“ wird auf dem Ortsplatz so allerhand und für jeden Geschmack geboten.

Auch die COOLphoniker XL, die beim Landeswettbewerb der besten Jugendblasorchester Niederösterreichs kürzlich einen zweiten Platz in ihrer Wertungskategorie erreichen konnten, werden ihre Wettbewerbsstücke vor heimischem Publikum präsentieren.

Musikschuldirektor Dietmar Winkler freut sich auf viele interessierte Besucher und hofft auf gutes Wetter: „Wir werden den Ortsplatz in Behamberg so richtig zum Klingen bringen.“ Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Behamberg statt.