Schnuppertag für alle musikbegeisterten Kids

Insgesamt 921 Schülerinnen und Schüler musizieren in der Musikschule Oberes Mostviertel in insgesamt 46 Fächern. Und dies höchst erfolgreich, wie jüngst das Abschneiden beim Landeswettbewerb von „prima la musica“, dem größten Jugendmusikwettbewerb Österreichs, deutlich zeigte.

Acht Schülerinnen und Schüler begeisterten dabei mit ihrem musikalischen Talent. Der neunjährige Manuel Auinger aus St. Pantaleon-Erla brillierte an der Posaune und durfte sich über den ersten Preis mit Auszeichnung freuen. Johanna Lindner (10 Jahre) aus St. Pantaleon-Erla erspielte am Tenorhorn und Lena Backfrieder aus St. Valentin (11 Jahre) am Fagott den ersten Preis. Auch Johannes Sommer aus Ernsthofen überzeugte die Jury. Der 13-jährige Trompeter erreichte ebenfalls den ersten Preis.

Musikfächer zum Probieren, Workshops in Kunstfächern

Theresa Grafenhofer (8 Jahre) und Alexander Engelberger (10 Jahre) aus St. Valentin traten als Klavier-Kammermusikduo an und wurden mit dem zweiten Preis ausgezeichnet. Die Haager Hornistin Karin Bachleitner (12 Jahre) und die St. Valentiner Fagottistin Magdalena Lehermayr (12 Jahre) punkteten ebenso mit ihrem Spiel und freuten sich über den zweiten Preis. „Sie können wirklich stolz auf sich sein“, gratulierte Musikschuldirektor Markus Schmidbauer seinen Musikschülern.

Wer nun in die Fußstapfen dieser jungen Musiker treten will und auch gerne ein Instrument lernen will, hat am Samstag, 6. Mai, von 9 bis 13 Uhr in der neuen Musikschule in St. Valentin Gelegenheit, alle Musikfächer, die die Musikschule Oberes Mostviertel anbietet, auszuprobieren. „Für Malerei, Bildhauerei, Gesang, Tanz und Schauspiel bieten wir kostenlose Workshops an“, erklärt Schmidbauer.

Wer sich für „Malerei & Zeichnung“ oder „Bildhauerei“ interessiert, kann sein Talent von 9 bis 12 Uhr erforschen. Ballett für Kinder ab acht Jahren wird um 9 Uhr angeboten, Kinderballett für kleine Tänzerinnen und Tänzer um 11 Uhr. Wer sich als Schauspielerin oder Schauspieler versuchen will, hat um 9.40 Uhr (Kinder von sieben bis zehn Jahren) und um 11.40 Uhr (Kinder ab elf Jahren) Gelegenheit dazu. Begeisterte Sängerinnen und Sänger von sieben bis zehn Jahren schnuppern um 10.20 Uhr, Gesangstalente ab elf Jahren um 12.20 Uhr in die Singschule der Musik- und Kunstschule Oberes Mostviertel. Für diese Workshops ist keine Anmeldung nötig.

Schnuppertermine für die Kleinsten im Musikgarten

Für die kleinsten Musikfans gibt es eigene Schnuppertermine. Für Babys und Kleinkinder ab sechs Monaten bis zum vierten Lebensjahr ist der Musikgarten ein perfekter Einstieg in die Welt der Musik und Klänge. Wer sich dafür interessiert, kann den Musikgarten in Haag am Freitag, 12. Mai, um 16 Uhr und in St. Valentin am Dienstag, 9. Mai, um 15.15 Uhr ausprobieren. Die Musik- und Kunstschule Oberes Mostviertel bietet für Kids ab vier Jahren Musikalische Früherziehung an den Standorten Haag, St. Valentin, Ennsdorf, St. Pantaleon-Erla und Strengberg. Für die Schnuppertermine für kleine Musikfans ist eine Anmeldung unter info@msom.at nötig.

