Valentinum in St. Valentin: Begeisterung ist groß

Der Gemeindeverband der Musikschule Oberes Mostviertel feiert am Mittwoch, 15. Februar, mit einem Tag der Musikschule die Eröffnung der neuen Musikschulräumlichkeiten in St. Valentin. Interessierte können sie von 10 bis 12 Uhr besichtigen. Wer den Unterricht hautnah miterleben will, hat von 13 bis 17 Uhr die Gelegenheit dazu. Krönender Abschluss ist das große Eröffnungskonzert um 18 Uhr.

300 Schülerinnen und Schüler werden für einen unvergesslichen Abend im Zeichen der Kunst sorgen, verspricht Musikschuldirektor Markus Schmidbauer: „Die Kinder und Jugendlichen üben schon seit Monaten intensiv für diesen besonderen Auftritt und freuen sich schon sehr darauf“, erklärt Schmidbauer.

Nach rund zwei Jahren Bauzeit fand die offizielle Schlüsselübergabe für die neue Musikschule, die sich im ersten Stock des Veranstaltungszentrums Valentinum befindet, im Dezember des Vorjahres statt. Vor und nach Weihnachten wurde übersiedelt. Seit dem 9. Jänner unterrichten die Musikschullehrerinnen und -lehrer die St. Valentiner Nachwuchsmusikerinnen und -musiker bereits im neuen Gebäude am Valentinumplatz 1. Es beherbergt zwölf Einzel- und Gruppenunterrichtsräume, einen Saal für elementare Musikpädagogik, Tanz sowie Schauspiel, einen Orchesterraum und einen Konzertsaal. Die Lehrenden freuen sich besonders, dass ihnen jetzt auch ein Lehrerzimmer mit Teeküche zur Verfügung steht.

„Die neue Musikschule bietet mit gesamt knapp 800 Quadratmetern genügend Platz für die künstlerische Entfaltung unserer Musik- und Kunstschülerinnen und -schüler. Besonders glücklich sind wir über die Doppelschallschutzwände, die den Unterricht auf eine ganz neue Stufe stellen“, freut sich Schmidbauer. „Sowohl die Schüler als auch die Lehrenden sind von den neuen Räumlichkeiten begeistert. Unser großer Dank gilt der Stadtgemeinde St. Valentin, die in die Zukunft der St. Valentiner investiert hat und uns zeitgemäßen Unterricht in moderner Atmosphäre ermöglicht“, ergänzt Schmidbauer.

