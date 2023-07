Musikschule Haidershofen: Zwei fantastische Abschlusskonzerte

So viele Musikschülerinnen und Musikschüler wie noch nie stellten sich heuer im Musikschulverband Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen der Herausforderung einer Übertrittsprüfung, die aus einem theoretischen Teil über allgemeine Musikkunde sowie einem Konzert vor einem Prüfungsgremium besteht, und meisterten diese erfolgreich. „Wir gratulieren herzlich zu dieser großartigen Leistung“, freut sich Musikschuldirektor Dietmar Winkler. Er hebt auch den Einsatz der Lehrkräfte sowie der Korrepetitoren Klaus Oberleitner, Sandra Bürstmayr und Gerlinde Moser-Fritz hervor: „Auch ihnen gebührt unser Dank für ihren unermüdlichen Einsatz und die Begleitung der Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zur Prüfung.“

Besonders hervorzuheben ist das wunderschöne Abschlusskonzert von Jakob Schwödiauer aus Behamberg am Akkordeon (Klasse Roman Prüller), der damit die Abschlussprüfung und somit das Leistungsabzeichen in Gold ablegte. Auch Felix Pohn aus Behamberg am Horn (Klasse Daniel Zehetner) bestand kürzlich seine Abschlussprüfung und erlangte damit das Leistungsabzeichen in Gold. Beide mussten sich einer mehrköpfigen Prüfungskommission stellen, die auch mindestens ein externes Kommissionsmitglied enthält, und mehrere Musikstücke der höchsten Schwierigkeitsstufe sowie ein Stück im Ensemble vortragen. Jakob Schwödiauer wurde hierbei von seinem Ensemble „AkkorTrion“ bestehend aus Joana Frischer und Michael Gruber unterstützt, mit dem er heuer auch beim Landeswettbewerb „Prima la musica“ brillierte und einen 1. Preis gewann.