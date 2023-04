Musikalisch den Frühling begrüßt

Mit einem bunten Strauß an Melodien begrüßte der Musikverein Behamberg beim Frühjahrskonzert am Samstag und am Sonntag die Besucher in der jeweils voll besetzten Mehrzweckhalle. Das Konzert mit dem abwechslungsreichen Programm hatten die jungen Kapellmeister Daniel Pairleitner und Peter Stockinger zusammengestellt.

Sie sind Träger des goldenen Jungmusiker-Leistungsabzeichens und sammelten bei der Militärmusik wichtige musikalische Erfahrungen. Durch das umfangreiche Programm führte Musikkamerad Johann Holzner mit lustigen Geschichten und Gedichten und mit Erklärungen der jeweiligen Stücke. Obmann Christoph Marquart konnte an beiden Tagen viele Besucher, Ehrengäste sowie Kapellmeister und Musikkameraden der Nachbarkapellen begrüßen. Einen besonderen Gruß gab es für die Gäste aus Burgoberbach in Deutschland mit Oberbürgermeister i.R. Peter Schalk.

apellmeister Peter Stockinger mit Elena Steiner und Lena Kleeberger (von links), die die Solistinnen der beiden Frühjahrskonzerte waren. Foto: Putz

Ein wichtiger Programmpunkt war den Ehrungen gewidmet. So erhielten Raphael Steiner (Klarinette), Christoph Seirlehner (Horn) und Theresa Mayer (Flügelhorn) das Leistungsabzeichen in Bronze. Die drei sind auch die Neuzugänge beziehungsweise aktive Musiker seit September 2022. Das Leistungszeichen in Silber ging an Konstantin Schwödiauer (Flügelhorn) und Miriam Tatzreiter (Klarinette) sowie an Florian Fichtinger (Schlagzeug), Miriam Leitner (Tuba), Jonas Gaßner (Trompete) und Lisa Weixlbaumer (Flöte).

Alle Mitglieder, die eine Auszeichnung oder Beförderung bekommen haben beziehungsweise die beim Konzert ganz vorne standen, beim Gruppenfoto. Foto: Putz

Für Alois Schönangerer, der nach 60 Jahren in die Musikerpension gegangen ist, wäre auch eine Ehrung auf dem Programm gestanden. Er konnte aber aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein. Diese Ehrung wird bei nächster Möglichkeit nachgeholt. Obmann Marquart hatte sich schon bei diesem Konzert offiziell bedankt und Schönangerers musikalisches Wirken geschildert.

