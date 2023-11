Musikverein Wachtberg Herbstkonzert vor vollem Haus

Kapellmeister Florian Bürstmayr hat seine Musiker im Griff. Foto: Putz

D er Musikverein Wachtberg veranstaltete am Samstag in der bis auf den letzten Platz gefüllten Mehrzweckhalle in Behamberg sein traditionelles Herbstkonzert.