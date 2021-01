Ein am Grundstück unterhalb des Seniorenzentrums geplantes Biomasseheizwerk erhitzte in Haag in den letzten Wochen die Gemüter. Weil sie eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität befürchteten, riefen Anrainer eine Bürgerinitiative ins Leben, um sich mit einer Unterschriftenaktion mehr Gehör bei Betreiber und Gemeinde zu verschaffen:

Aktion gestartet Gegenwind für geplantes Heizwerk in Haag

Ihre Forderungen übergaben sie am vergangenen Donnerstag an Bürgermeister Lukas Michlmayr. Seither kam einiges an Bewegung in die Causa. Nach einer internen Sitzung zog der Betreiber die Umwidmung des Grundstücks nun zurück.

„Auch wenn es an dem Standort Synergien mit dem Sicherheitszentrum gegeben hätte und der rechtliche Rahmen gepasst hätte, ziehen wir das Projekt dort zurück. Wir wollen keine Streitereien und suchen nun gemeinsam mit der Gemeinde einen neuen Standort“, informiert Paul Latschenberger von der Fernwärme Haag GmbH über die neuesten Entwicklungen.

Dass das Projekt nicht wie geplant zustande kommt, bedauert er. „Ich finde es schade. Gegen ein Klimaschutzprojekt zu sein, geht mir nicht ein“, stellt er klar. Vor allem auch deshalb, weil er in anderen Gemeinden ganz andere Erfahrungen gemacht hat. „In Ertl zum Beispiel haben alle an einem Strang gezogen und da ist das nächste Einfamilienhaus nur 14 Meter vom Heizwerk entfernt“, betont Latschenberger.

Dass das Heizwerk am geplanten Standort nun fix nicht kommt, hat natürlich auch Auswirkungen auf das gemeinsame Sicherheitszentrum für Feuerwehr und Rotes Kreuz. „Wir haben diese Woche noch einen Termin mit Baumeister Hackl, weil wir Anpassungen vor allem bei den Parkflächen machen müssen“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr. Ursprünglich hätte man die für die Anlieferung notwendige Rangierfläche beim Heizwerk als Parkplatz für das Blaulichtzentrum nutzen wollen.