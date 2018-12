Einer der beiden Photovoltaik-Tracker bei der Kläranlage in Plappach wurde Ende des Vorjahres Opfer der starken Windböen und knickte dabei vollständig ab. Was übrig blieb, war ein Trümmerfeld und ein Totalschaden mit einer Schadenssumme von mehr als 100.000 Euro.

Auch die vom Wind verschont gebliebene zweite Photovoltaik-anlage musste vom Netz genommen werden. Die intakten Module dieser Anlage können jedoch weiterverwendet werden und werden von der Gemeinde an interessierte Bürger verkauft.

„Glücklicherweise ist die Gemeinde bei einem derartigen Schadensfall versichert und so wurden anstelle des kaputten Trackers zwei neue PV-Anlagen aufgestellt, die nun am Boden fixiert sind und damit widerstandsfähiger sein sollten“, erklärt Bürgermeister Roland Dietl.

Die beiden neuen Anlagen bestehen aus jeweils 62 Modulen mit einer Leistung von jeweils 300 Wp, was einer Gesamtleistung von 18,60 kWp pro Anlage entspricht. Weitere Gemeinde-PV-Anlagen befinden sich am Dach der Neuen Mittelschule sowie am Dach des FF-Depots in der Buchstraße.