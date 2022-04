Maturant ist neuer Pächter von Nahversorgern in Haidershofen und Dorf

Werbung

Nach der Pensionierung von Maria Draxler wird die Führung der Spar-Märkte in Haidershofen und Dorf an der Enns in neue Hände gelegt. Der erst 19-jährige Livio Mrach, der derzeit mitten in den Vorbereitungen für die Matura an der HAK Steyr steht, ist der neue Pächter der beiden Märkte. Der Standort in Haidershofen öffnete am Freitag unter der neuen Führung, jener in Dorf an der Enns folgt am Donnerstag.

„Meine Nächte sind derzeit etwas kürzer als sonst“, erklärt der Haidershofner schmunzelnd, dass Zwölf-Stunden-Arbeitstage für ihn aufgrund der Doppelbelastung Beruf und Schule derzeit keine Seltenheit sind. Die Entscheidung, bereits in so jungen Jahren und noch vor Abschluss der Schulausbildung Verantwortung zu übernehmen und unternehmerisch tätig zu werden, fiel bereits im August des Vorjahres. „Mein Vater hat mich auf die Annonce in der Gemeindezeitung hingewiesen, wo ein neuer Pächter für die Nahversorgung gesucht wurde. Ich habe viel darüber nachgedacht und mich dann dazu entschlossen, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen“, schildert Mrach.

Da der Markt in Haidershofen der Gemeinde gehört und in Dorf an der Enns demnächst von der Gemeinde ein neuer Markt errichtet wird, war Bürgermeister Manfred Schimpl sein erster Ansprechpartner. „Ich habe den Bürgermeister gefragt, ob er sich vorstellen kann, dass ein 19-jähriger Bursch das macht. Er hat kein Problem gesehen“, ist Mrach dankbar für das in ihn gesetzte Vertrauen. Und dieses ist groß. „Ich bin zutiefst überzeugt, dass er das super machen wird. Trotz seines jungen Alters“, streut Schimpl dem Jungunternehmer Rosen.

Dass er früh ins Berufsleben einsteigen wird und ihn die Selbstständigkeit besonders reizt, stand für Livio Mrach schon in der 2. Klasse HAK fest. „Ich weiß, was ich will in meinem Leben“, versichert er. So gründete er bereits im März des Vorjahres ein kleines Einzelunternehmen, mit dem er Sportartikel verkaufte. Diese Tätigkeit durfte er sich in der Schule als Praxis anrechnen lassen. „Da sammle ich mehr Erfahrung, als wenn ich im Sommer ein Monat in irgendeinem Unternehmen arbeite“, gibt Mrach zu bedenken. Nun ist er selbst Chef von 17 Mitarbeitern.

