Stadt Haag: Zweiter Henry Laden kommt

Das Projekt Henry Laden des Roten Kreuzes steht für viel mehr als nur einkaufen. „In der heutigen, schnelllebigen Zeit verlieren Gebrauchsgegenstände viel zu schnell an Wert für den Einzelnen, doch nicht jeder kann und will diesem Trend folgen. Wir verhelfen gebrauchten Gegenständen zu einem zweiten Leben und das Beste ist: Jeder kann im Henry Laden einkaufen“, erklärt Bezirksstellengeschäftsführerin Sabine Schinnerl das Prinzip der Second-Hand-Boutique.

Den Henry Laden in Ves tenthal (Gemeinde Haidershofen) betreibt das Rote Kreuz Haag schon seit vier Jahren. Nun hat man sich entschlossen, noch heuer einen weiteren Laden in Stadt Haag zu errichten. Dafür sucht man noch Freiwillige, die sich sozial engagieren möchten. „Bei uns sind Sie richtig! Egal ob im Verkauf oder der Sortierung – Ihre Mitarbeit richtet sich nach der Ihnen verfügbaren Zeit“, lautet der Aufruf des Roten Kreuzes. Interessenten können sich telefonisch bei Christa Kogler unter 05914451 656 oder via E-Mail unter haag@n.roteskreuz.at melden.

Wer den bereits bestehenden Henry Laden in Vestenthal mit Warenspenden unterstützen möchte, kann dies natürlich weiterhin tun. Übernommen werden gut erhaltene und gewaschene Kleidung, Tisch- und Bettwäsche, Spielwaren, Kinderbücher, Zier- und Sammlergegenstände sowie Geschirr. Die Waren können zu den Öffnungszeiten abgegeben werden.

