Anna Rohrhofer verstorben

„Viel geleistet, viel gegeben, ein treues Herz besessen …“ – so könnte man das Leben von Anna Rohrhofer, die nur wenige Tage vor ihrem 96. Geburtstag verstorben ist, kurz umreißen. Blickt man aber näher auf ihr Leben zurück, so tun sich Ereignisse auf, auf die anlässlich ihres Todes nochmals kurz verwiesen werden sollte.

Anna lebte in schwieriger Zeit, hatte es folglich als Jugendliche nicht immer leicht; Hilfsbereitschaft aber wurde am Haus Bogenmühle immer großgeschrieben. Man half schlecht abgefertigten Knechten ebenso wie jenen 23 ungarischen Juden, die vom damaligen Bürgermeister von St. Michael, Josef Leitner, im Juli 1944 von St. Valentin kommend in die Bogenmühle zum Arbeitsdienst gebracht wurden, um das 1940 weggerissene Wehr wieder aufzubauen. Die Versorgung mit Nahrung war für Juden mittels Lebensmittelkarten damals unter dem Existenzminimum angesetzt, Familie Schmid (später Rohrhofer) hatte die spärliche Zuteilung täglich um fünf Liter Milch, aber auch durch eine Vormittagsjause mit etwas Fleisch und Erdäpfeln aufgebessert. Sie setzte sich damit über eine strenge Weisung hinweg, was fatal hätte enden können. Im Februar des Jahres 1945 wurde die Lage für die Juden noch bedrohlicher; sie sollten nach „Westen“, wohl nach Mauthausen gebracht werden. Im vertraulichen Gespräch fassten die Bogenmüller-Töchter Anna und Maria den Entschluss, 800 Meter oberhalb der Mühle nachts einen acht Meter langen und zwei Meter breiten, bestens getarnten Bunker mit Sitzgelegenheit und notdürftiger Schlafstelle zu bauen, der selbst für einen mehrwöchigen Aufenthalt geeignet wäre. Mitte April sollten die Juden nach Göstling abtransportiert werden, doch nachdem der Bahnhof Amstetten ausgerechnet an diesem Tag bombardiert wurde, war ein Abtransport unmöglich.

"Bogenmüllerin" Anna Rohrhofer Foto: privat, privat

Da hab' ich Beten gelernt

Kurze Zeit später überbrachte Bürgermeister Leitner auch noch einen Brief des St. Peterer Gendarmeriepostens, der den Befehl zum Erschießen der Juden durch Männer des Volkssturms beinhaltete. Für Maria und Anna, die zu ihrem „Arbeitstrupp“ längst ein menschliches Verhältnis mit tieferer Zuneigung aufgebaut hatten, stand fest: Wir verstecken sie im Stollen. „Da hab' ich das Beten gelernt“, erzählte die große Marienverehrerin Anna öfters, die 33 Mal an der St. Michaeler Wallfahrt nach Mariazell teilgenommen hat. Als nach ein paar Tagen tatsächlich SS-Soldaten auftauchten, wurden diese in die Irre geführt. Beim nächtlichen Versorgen der im Versteck untergebrachten Juden achteten die beiden Schwestern darauf, durch Wechsel der Route den Weg nicht zu sehr auszutreten.

Auch nach der Befreiung im Mai durch die Sowjetarmee war der Bunker noch von Wert, um vor alkoholisierten Russen Unterschlupf zu finden. Im Juni 1945 konnten die ungarischen Juden schließlich dankbar ihre Heimreise antreten. Anna Rohrhofer (vormals Schmid) hat 1947 geheiratet, der Ehe entstammen vier Kinder. Ab 1986 war sie Mitglied im Seniorenbund St. Peter, seit 2018 ist sie Trägerin der goldenen Medaille des Ehrenzeichens für die Verdienste um das Bundesland NÖ; schon 2009 zeichneten sie Juden aus Budapest für „besondere und herausragende Verdienste um die Menschlichkeit“ aus. Am 3. März wurde sie in St. Michael zu Grabe getragen.

