Große Trauer um Ernst Lahnsteiner in Strengberg

Am Freitag, 6. Mai, machte in Strengberg die traurige Nachricht die Runde, dass der langjährige Gemeindearzt Ernst Lahnsteiner, der im Herbst in den Ruhestand gegangen wäre, nach langer Krankheit im 65. Lebensjahr verstorben ist.

Ernst Lahnsteiner bewarb sich im Jahr 1994 für die ausgeschriebene freie Stelle als Allgemeinmediziner. Mit Beschluss des Gemeinderates wurde diese Arztpraxis im Oktober 1994 an ihn vergeben und mit 1. Jänner 1995 erfolgte die Bestellung zum Gemeindearzt von Strengberg. Lahnsteiner verlegte sein Lebensinteresse nach Strengberg und übernahm vorerst die Ordinationsräume seines Vorgängers Walter Kuttnig. Im Jahr 1997 wurde seitens der Marktgemeinde beschlossen, die ehemalige Volksschule zu verkaufen. Im Jahr 2000 kaufte Ernst Lahnsteiner dieses Gebäude und verlegte seinen Wohnsitz dorthin. Aus der alten Bausubstanz entstand ein stattlicher, mit gediegenem Handwerk ausgestatteter Landsitz. Im Jahr 2001 erfolgte dann die Eröffnung seiner Landarztpraxis, die er bis zu seinem Tod führte. „Der Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020 hat mir als Bürgermeister gezeigt, über welches Fachwissen unser Gemeindearzt verfügte. Ich möchte mich im Namen unserer Marktgemeinde und aller Patientinnen und Patienten für sein langjähriges medizinisches Wirken und seine Tätigkeiten bedanken. Besonders seine genauen Diagnosen waren weit über Strengbergs Grenzen hinaus bekannt und geschätzt“, erklärte Bürgermeister Johann Bruckner in seiner Trauerrede beim Begräbnis am Samstag.

Ernst Lahnsteiner trat am 21. Jänner 1995 der Feuerwehr Strengberg bei, wo er als Feuerwehrarzt tätig war und die medizinischen Untersuchungen seiner Feuerwehrkollegen durchführte. Die Liebe zur Jagd, die ihm in die Wiege gelegt wurde, war ihm ein Anliegen und eine seiner liebsten Freizeitbeschäftigungen. Er war ein passionierter Jäger und gerne im Revier unterwegs.

Die Beisetzung von Ernst Lahnsteiner findet im engsten Familienkreis auf Rhodos statt.

