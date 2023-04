Nach tragischem Unfall: Seitenstettner Pater Leo verstorben

In der Pfarre Öhling wurde Gerhard Heimberger 1944 geboren, aufgewachsen ist er dann gemeinsam mit zwei Schwestern und seinem Zwillingsbruder in Mauer, später in Neufurth/Ulmerfeld-Hausmening. Nach dem Ablegen der Matura am Stiftsgymnasium Seitenstetten wurde er mit dem Ordensnamen Leo eingekleidet, Theologie studierte er in Salzburg.

Das Sakrament der Priesterweihe empfing er 1968 in der Stiftskirche durch den damaligen Apostolischen Nuntius in Österreich, Opilio Rossi. Nach einem Pastoraljahr in der Pfarre Leonding bei Linz war sein erster Einsatzort im Stiftskonvikt, wo er 1976 als Erzieher tätig war. Zudem übte er Seelsorgetätigkeit aus, als Religionslehrer wirkte er an der Hauptschule Wolfsbach sowie am Stiftsgymnasium.

Seine Diplomarbeit zur Geschichte der Stiftspfarre St. Georgen/Klaus nahm sein späteres Wirken vorweg, denn schon von 1976 bis 1980 war Pater Leo Provisor dieser Pfarre, ehe er von 1990 bis 2014 als Pfarrer in St. Georgen tätig war. Als solcher setzte er dort Impulse ganz besonderer Art: Neben der Gestaltung der Friedhofskapelle, Renovierungen des Pfarrhofs, Kirchturms und Glockenstuhls geht auch der Bau der Kreuzkapelle (Dorfkapelle) auf ihn zurück, die er unter Einbeziehung tiefer Symbolik ausstatten ließ.

Ein großer Bibelkenner

Pater Leo waren ein zeitgemäßer Ausdruck religiösen Lebens und durchdachte Liturgie stets Herzensanliegen; insbesondere die verschiedenen Dimensionen der Hl. Schrift und aktuelle Entwicklungen in Theologie und Schriftauslegung standen dabei im Mittelpunkt seines Interesses. Dieser Leidenschaft verlieh er in reichem Maße bei Veranstaltungen im Bildungszentrum St. Benedikt und des Stiftes zum Wohle anderer Ausdruck, wenn er unter anderem in die Dichtung und Bildsprache der Psalmen einführte und diese als Lebensprogramm für uns Menschen zu deuten versucht hat.

Erst vor zwei Jahren regte Pater Leo eine Adaptierung des Totengedenkens in der Gruftkapelle der Stiftskirche an; sein Name wird der erste auf den neu angebrachten Steintafeln sein. Nach seiner krankheitsbedingten Rückkehr in das Stift war er trotz der gesundheitlichen Beschwerden ein gefragter Aushilfs- und Beichtpriester sowie geistlicher Begleiter.

Am 29. März verstarb er nach einem tragischen Sturz beim Wandern im Krankenhaus Amstetten „Mit Pater Leo verlieren wir einen überaus liebenswürdigen, aufgeschlossenen, am Gegenüber stets ehrlich interessierten Mitbruder und besonders offenherzigen Menschen!“, so Abt Petrus Pilsinger vom Stift Seitenstetten. Am 5. April wurde Pater Leo nach dem feierlichen Requiem im Konventfriedhof beigesetzt.

Pater Leo Heimberger - stets zuvorkommend, liebenswürdig und offenherzig. Foto: Stift, Ehebruster

