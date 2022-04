Trauer um Hubert Wallner in St. Valentin

Werbung

Hubert Wallner, Gastronom und Fleischhauermeister in St. Valentin, ist am Dienstag, 22. März, nach langer, schwerer Krankheit im 83. Lebensjahr verstorben. Wallner war in der Gastronomie und im Beruf als Fleischer mit regionalen Produkten in bester Qualität ein Pionier. Ebenso als Investor gemeinsam mit seiner Gattin Stefanie und Sohn Stefan. Der sympathische Unternehmer war bei den Gästen sehr beliebt. Er übernahm 1970 das Gasthaus Zum Grünen Baum und übte das Gastgewerbe bis zu seiner Pensionierung aus. Ab 1995 übernahm Stefanie Wallner den Gaststättenbetrieb, ab 2008 Sohn Stefan Wallner. Der Familie Hubert, Gattin Stefanie und Sohn Stefan gelang es in beispielhafter Arbeit, das Dorfwirtshaus zu einem Hotel-Restaurantbetrieb weiterzuentwickeln.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.