Trauer um Leopold Dröscher in Behamberg

Leopold Dröscher verstarb am 21. Jänner kurz nach seinem 74. Geburtstag. Das Begräbnis fand am vergangenen Freitag im Beisein zahlreicher Trauergäste statt. Auch der Musikverein Wachtberg und je eine Abordnung der Behamberger und Wachtberger Feuerwehr waren seine letzten Wegbegleiter. Die Urne wurde im engsten Familienkreis im Familiengrab beigesetzt.

Dröscher verbrachte den größten Teil seiner Kindheit in Kuffern. Nach der Pflichtschule besuchte er das Gymnasium und anschließend die Lehrerbildungsanstalt in Krems. Als junger Pädagoge wurde er ins Mostviertel eingeteilt und kam 1970 in die Volksschule nach Behamberg. Neben seiner Tätigkeit als Lehrer engagierte er sich auch im Behamberger Dorfleben. Sein technisches Geschick, das er sich in seiner Jugendzeit angeeignet hatte, wurde bald von vielen geschätzt, da er defekte Fernsehgeräte und andere elektrische Geräte reparieren konnte.

22 Jahre im Gemeinderat von Behamberg

Im Jahr 2000 wurde er zum Direktor der Volksschule Haidershofen ernannt. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme, einem Herzinfarkt, leitete er die Schule mit Umsicht und Weitblick bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2008. In der Pension hatte er auch Zeit und konnte sich in seine Hobbys vertiefen: Er pflegte sein Wissen als Techniker, interessierte sich für Sternenkunde und war auch Hobbygärtner.

Leopold Dröscher wurde 1985 in den Gemeinderat der Gemeinde Behamberg gewählt und gestaltete 22 Jahre bis 2007 die Geschicke Behambergs mit. 1989 wurde er zum Vizebürgermeister gekürt. Diese Funktion übte er 17 Jahre aus. In dieser Zeit entstanden durch sein Engagement mehrere Projekte, die bis heute wirken: Zum Beispiel das Gemeindegasthaus im Ort, und als Pädagoge an der Volksschule war ihm natürlich die Modernisierung der Volksschule ein großes Anliegen. Auch Bewegung und Sport für die Bevölkerung waren ihm wichtig – hier hat er vieles organisiert, der Sportplatz am Daxberg war eines seiner Projekte. Er initiierte Turn- und Sportstunden und Kurse. Sogar eine Kinder- und Jugendolympiade fand unter seiner Federführung statt. Als damaliges Mitglied des Gemeindevorstandes führte er den Bauausschuss und arbeitete auch im Umweltausschuss mit. Im Jahr 2007 bekam er für seine Verdienste den Ehrenring der Gemeinde überreicht. Zudem war Dröscher von 1988 bis 2005 Obmann des Behamberger ÖAAB. Die Ortsskimeisterschaften und den ersten Kinderfasching hat er mitorganisiert sowie auch das Weinfest, die Familienausflüge und den ÖVP-Ball.

