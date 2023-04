Raubüberfall auf Seitenstettner Juwelier: Inhaberin massiv attackiert

Bei dem Überfall wurde die Inhaberin nach Polizeiangaben massiv attackiert. Die Frau verbrachte die Nacht auf Samstag im Krankenhaus. Jedenfalls zwei, möglicherweise auch drei Täter entkamen mit Schmuck und Uhren.

Laut einem Polizeisprecher hatten sich vermeintliche Kunden am Freitag gegen 15.45 Uhr in englischer Sprache an die Geschäftsfrau gewandt, die daraufhin Uhren herzeigen wollte. Die Inhaberin erhielt jedoch von hinten einen Schlag gegen den Kopf, der dann mit Klebeband umwickelt wurde. Letztlich wurde das Opfer mit Handschellen gefesselt.

Die Täter rafften Schmuck und Uhren an sich und ergriffen nach wenigen Minuten die Flucht. Zum Wert der Beute lagen keine Angaben vor. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen und am Samstag die Geschäftsinhaberin befragt, die einen Schock, Hämatome und Prellungen erlitten hat. Von den Tätern war vorerst bekannt, dass sie u. a. weiße Turnschuhe und graue Jogginghosen getragen hatten.

Wir hatten berichtet:

Die drei vermeintlichen Täter fesselten eine Person und flüchteten mit der Beute. Ob die gefesselte Person verletzt wurde ist nach derzeitigem Stand noch unbekannt. Die Räuber sind laut aktuellen Informationen zum derzeitigen Zeitpunkt noch flüchtig. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Über die Höhe der Beute liegen derzeit noch keine Information vor.

